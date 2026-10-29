गहुंजेतील बंद सदनिकेत आढळला महिलेचा मृतदेह

पिंपरी, ता. २९ : गहुंजे येथील लोढा बेलमोंडो सोसायटीतील एका बंद सदनिकेत छत्रपती संभाजीनगरमधील ३४ वर्षीय महिलेचा संशयास्पद स्थितीत मृतदेह आढळला.
मुग्धा अविनाश देशमुख असे मृत महिलेचे नाव आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे निवृत्त मुख्य अभियंता अविनाश देशमुख यांच्या त्या कन्या आहेत. मुग्धा या लंडनमध्ये उच्च शिक्षण घेत असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांना वाटत होते. मात्र, त्यांनी ऑगस्टच्या अखेरीस लंडन सोडल्याचे समोर आले. २३ ऑक्टोबरला आईशी फोनवर बोलणे झाल्यानंतर त्यांचा कुटुंबीयांशी संपर्क तुटला. याबाबत कुटुंबीयांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील पोलिसांत तक्रारही दाखल केली होती. त्यानंतर बँक खात्यातील ऑनलाइन व्यवहार आणि खाद्यपदार्थांच्या ऑर्डरच्या आधारे छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी त्यांचा माग काढला. २८ ऑक्टोबरला रात्री संभाजीनगर पोलिसांनी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचे सहकार्य घेऊन लोढा बेलमोंडो येथील बंद सदनिकेचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. बेडरूममध्ये त्यांचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला. प्राथमिक अंदाजानुसार, मृत्यू तीन ते चार दिवसांपूर्वी झाल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे. मुग्धा या भारतात कधी परतल्या, त्या कोणाच्या संपर्कात होत्या, त्यांच्याबरोबर आणखी कोणी राहत होते का, त्यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
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