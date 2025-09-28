पुणे

Pune University : नॅक मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर प्रवेश निर्बंधांची कारवाई

College Admissions : नॅक मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर पुणे विद्यापीठ प्रवेश बंदीची कडक कारवाई करणार आहे.
पुणे : पात्र असूनही राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेमार्फत (नॅक) मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर प्रवेशास निर्बंध लागू करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकनाची प्रक्रिया न केल्यास शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता संबंधित महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमधील मंजूर असलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशास निर्बंध लागू करण्यात येतील, असा इशारा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संलग्नता विभागाने दिला.

