NABARD Maharashtra: महिला शेतकरी या शेतीचा कणा, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे; नाबार्डचा ४५ वा स्थापना दिन उत्साहात साजरा

पुणे : ‘‘मुख्यमंत्री माझा लाडकी बहीण योजना आणि उमेद अभियान यांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण झाले आहे. राज्यातील ५० लाखांहून अधिक महिला स्वयं-सहाय्यता गटांतील सदस्यांना ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जवाटप करून त्यांना ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचे काम सुरु आहे. महिला शेतकरी या शेतीचा कणा आहेत,’’ असे मत कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी व्यक्त केले. .‘राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक’ (नाबार्ड) महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालयाने ४५ वा स्थापना दिन गुरुवारी (ता. १६) पुणे इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये (पीआयसी) उत्साहात साजरा करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ निमित्त आयोजित या कार्यक्रमातून सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि हवामान बदलास तोंड देणाऱ्या ग्रामीण विकासाप्रति ‘नाबार्ड’ची वचनबद्धता अधोरेखित करण्यात आली..कृषी बँकिंग महाविद्यालयाचे (सीएबी) मुख्य महाव्यवस्थापक व प्राचार्य जयकिश, ‘महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समिती’चे (एसएलबीसी) महाव्यवस्थापक व निमंत्रक विवेक नचाणे, ‘बायफ विकास संशोधन संस्थे’चे (बीएआयफ) अध्यक्ष डॉ. भरत काकडे, ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक’चे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि ‘नाबार्ड’च्या महाराष्ट्र प्रादेशिक कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर यावेळी उपस्थित होते..या वेळी ‘एम्पॉवरिंग रूरल महाराष्ट्र : नाबार्ड २०२५-२६’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच, चंद्रपूर जिल्ह्यात महिलांच्या नेतृत्वाखाली ‘नाबार्ड’च्या साहाय्याने राबविण्यात आलेल्या ‘बॅकयार्ड पोल्ट्री लाइव्हलीहुड’ प्रकल्पावरील माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्यात आले. राज्यातील महिला शेतकरी, महिला-प्रवर्तित शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयं-सहाय्यता बचत गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच ग्रामीण उद्योजक यांचा ग्रामीण परिवर्तनातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल गौरव करण्यात आला..भरणे म्हणाले, ‘‘२०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याचे लक्ष्य ग्रामीण भाग, शेती आणि सहकार क्षेत्राच्या बळावरच साध्य होईल. राज्यातील शेतकरी व सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी गेल्या ४५ वर्षांपासून नाबार्डने दिलेल्या योगदानाचे कौतुक आहे.’’.डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर म्हणाले, ‘‘२०२५-२६ हे वर्ष नाबार्ड महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक ठरले असून, व्यवसाय साहाय्य व पुनर्वित्ताची रक्कम ३९ हजार ३८० कोटींवर पोहोचली आहे. राज्य शासनाला थेट पायाभूत सुविधा विकासासाठी सुमारे पाच हजार ६०० कोटींचे साहाय्य देण्यात आले असून, विविध विकासात्मक व अनुदानाधारित उपक्रमांसाठी ३७.७२ कोटींची मदत करण्यात आली. महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि ग्रामीण संस्थांचे बळकटीकरण हे महाराष्ट्रातील ‘विकसित भारत @२०४७’ या नाबार्डच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. अविनाश सेवलकर यांनी आभार मानले..पंचवटी ः ‘एम्पॉवरिंग रूरल महाराष्ट्र : नाबार्ड २०२५–२६’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन गुरुवारी करण्यात आले. यावेळी (डावीकडून) विद्याधर अनास्कर, डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, दत्तात्रेय भरणे, जयकिश आणि डॉ. भरत काकडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.