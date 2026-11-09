वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली
राहुरी, ता. ९ : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसदराच्या मागणीसाठी नगर-मनमाड महामार्गावर आंदोलन होणार असल्याने या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे. अहिल्यानगरचे पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत.
सोमवारी (ता. ९) सकाळी दहा वाजल्यापासून आंदोलन स्थगित होईपर्यंत नगर-मनमाड मार्गावरील अवजड वाहने, तसेच सर्व प्रकारची चारचाकी वाहने पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहेत. नगरकडून राहुरी, शिर्डी, मनमाड, मालेगाव व धुळे दिशेने जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी विळद सर्कल -दूध डेअरी चौक -शेंडी बायपास, नेवासा फाटा, कायगाव टोके, गंगापूर, वैजापूर हा पर्यायी मार्ग निश्चित केला आहे.
मनमाड कडून कोपरगाव, शिर्डी, राहुरीमार्गे नगरकडे येणाऱ्या वाहतुकीसाठी कोपरगाव-पुणतांबा फाटा-वैजापूर मार्गाने वाहतूक वळविण्यात आली आहे. कमी उंचीच्या वाहनांसाठी कोपरगाव - पुणतांबा- बाभळेश्वर -श्रीरामपूर - नेवासा मार्गाचा पर्याय देण्यात आला आहे.
नगरकडून संगमनेर - नाशिककडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी कल्याण बायपास - आळेफाटा -संगमनेर, तर सिन्नर - लोणीमार्गे जाणाऱ्या वाहतुकीसाठी संगमनेर - आळेफाटा हा पर्यायी मार्ग निश्चित केला आहे. शासकीय वाहने, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने, तसेच स्थानिक प्रशासनाने आवश्यक कारणास्तव परवानगी दिलेल्या वाहनांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
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