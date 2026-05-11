बेफाम, बेशिस्त वाहनचालक ठरताहेत जीवघेणे

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. ११ ः राज्यात ‘हिट ॲण्ड रन’च्या घटनांमध्ये नागपूर शहराने धोकादायक आघाडी घेतल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या अहवालातून समोर आले आहे. २०२४ मध्ये नागपुरात हिट ॲण्ड रनची ३३१ प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून, या घटनांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण जवळपास ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबईत १९० तर पुण्यात १२१ प्रकरणे नोंदली गेली असून, त्या तुलनेत नागपुरातील स्थिती अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
देशभरात २०२४ मध्ये हिट ॲण्ड रनची एकूण ५३ हजार २३० प्रकरणे घडली. यामध्ये हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यात दिल्ली प्रथम स्थानावर असून हिट ॲण्ड रनची एकूण ७०९ प्रकरणे तर यापाठोपाठ गाझियाबादला ४६७ तर पाटणामध्ये ३३२ प्रकरणे समोर आली आहेत. बेफाम वेग, मद्यधुंद वाहनचालक, नियमांचे उल्लंघन आणि कमकुवत वाहतूक अंमलबजावणी ही प्रमुख कारणे असल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे.
विशेष म्हणजे, नागपुरातील अनेक प्रमुख चौकांवरील सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद असल्याने आरोपींचा शोध घेणे पोलिसांसाठी आव्हान ठरत आहे. २०२५ मध्येही ही स्थिती कायम असून, २०२६ मध्ये जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांतच शहरात ८६ हिट ॲण्ड रन प्रकरणांत २४ जणांचा मृत्यू तर ७९ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली.
विशेष म्हणजे, रामझुला प्रकरणासारख्या चर्चित घटनांनंतरही वाहतूक शिस्तीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. एक महिन्यांपूर्वी सीताबर्डी परिसरात एका योग शिक्षिकेचा हिट ॲण्ड रन प्रकरणात मृत्यू झाला. यानंतरही सातत्याने अशा घटना घडतच आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून वाहतूक पोलिसांकडून विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
इन्फोबॉक्स :
हिट ॲण्ड रनचे भयावह चित्र
देशातील एकूण प्रकरणे (२०२४) : ५३,२३०
नागपूर : ३२७
मुंबई : १९०
पुणे : १२१
मृत्यूचे प्रमाण : जवळपास ९०%

नागपुरातील यंदाची स्थिती
(जानेवारी-एप्रिल)
घटना : ८६
मृत्यू : २४
जखमी : ७९
मुख्य कारणे :
भरधाव वेग, मद्यधुंद वाहनचालक, सीसीटीव्ही बिघाड, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन

