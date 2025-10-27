Pune Market: नागपूर संत्र्याचा पुण्यात ‘गोडवा’; पावसाचा फळांना फटका हंगाम अपेक्षेपेक्षा लवकर संपण्याची शक्यता

मार्केट यार्ड : पुण्यातील बाजारपेठा सध्या केशरी आणि पिवळ्या रंगांच्या मोहक संत्र्यांनी उजळून निघाल्या आहेत. थंड हवेत आंबट-गोड चवीची ही फळे चविष्ट ताजेपणाची चाहूल देत आहेत..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नागपूर संत्र्यांचा हंगाम मोठ्या उत्साहात सुरू झाला असून, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या संत्र्यांची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. ग्राहकांना दर्जेदार संत्री मिळावीत, यासाठी व्यापारी आणि शेतकरी दोघेही सज्ज झाले आहेत..दिवाळीत फुलांना मागणी वाढली, दर समाधानकारक.यंदा लांबलेला मॉन्सून आणि परतीच्या पावसाचा वाढलेला मुक्काम, यामुळे अनेक फळबागांना फटका बसला आहे. सततच्या पावसामुळे फळगळ वाढली असून, माशीचा प्रादुर्भाव झाल्याने संत्र्यांचे ५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाल्याची माहिती नागपूर संत्र्यांचे प्रमुख आडतदार करण जाधव यांनी दिली. परिणामी हंगाम अपेक्षेपेक्षा लवकर संपण्याची शक्यता आहे..रविवारी (ता. २६) पुणे बाजार समितीत सुमारे ७०० पेट्यांची आवक झाली. संत्र्यांच्या गुणवत्तेनुसार, ८ ते २० डझनाच्या पेटीला ३०० ते ११०० रुपये दर मिळाले. मात्र, सततच्या पावसामुळे संत्र्यांची टिकवण क्षमता कमी झाली असून, दोन दिवसांतच फळांना पाणी सुटते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना तातडीने विक्री करावी लागत आहे. तसेच, खरेदीदारदेखील कमी प्रमाणात खरेदी करत आहेत..दर काय?डझन (पेटी)\tदर(दर्जानुसार रुपये)९-१०\t११००८-११\t१०००१२\t८००१४ \t७००२०० नग\t५०० रुपये३०० नग\t३०० रुपये.या भागातून आवक नागपूरपरतवाडाअंजनगावअचलपूर वरुडचिखलीअमरावती.Vijayadashami Festival:'शेवंतीचे कॅरेट २००० तर झेंडूचा ५०० चा दर'; पंढरपुरात उच्चांकी भाव; पावसाचा फुलबागांना फटका बसल्याने आवक कमी.फळांना पुरेसे ऊन न मिळाल्याने रंग आणि गोडी नीट निघालेली नाही. त्यामुळे संत्र्यांचा आंबटपणा वाढल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तीन महिने चालणारा संत्र्यांचा हंगाम यंदा दीड महिन्यातच संपण्याची भीती आहे.- करण जाधव, संत्र्याचे अडतदार, मार्केट यार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.