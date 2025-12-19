Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन हद्दीत खुनाची घटना; संशयिताच्या शोधासाठी तीन तपास पथके रवाना!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : अज्ञात कारणावरून नायगांव पेठ (ता. हवेली) येथील सुमारे ४८ वर्ष वयाच्या व्यक्तीचा अज्ञात व्यक्तीने धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. नायगांव पेठ - वडाचीवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत म्हसोबा मंदिर परिसरात ही घटना शुक्रवारी (ता. १९) उघडकीस आली आहे. दरम्यान हा खून नेमका कोणत्या कारणातून झाला हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार,उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन हद्दीतील मौजे पेठ गावच्या हद्दीत दिनांक १८/१२/२०२५ रोजी सायंकाळी ७.३० ते दिनांक १९/१२/२०२५ रोजी दुपारी १ वा.दरम्यान अज्ञात इसमाने संपत तुकाराम चौधरी यांचा (वय ४८ वर्ष ) खून केला आहे.सदरचा खून हा पूर्ववैमन्यासातून झाला असल्याची चर्चा परिसरात आहे..या घटनेची महिती उरुळी कांचन पोलिसांना मिळताच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे,पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण कांबळे,सहायक फौजदार रमेश भोसले,पोलीस हवालदार प्रवीण चौधर,निलेश जाधव,उद्धव गायकवाड,सुनील सस्ते,रवी फड,अजित काळे,गाडेकर घटनास्थळी पोहोचले.घटनास्थळी चौधरी यांचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता.पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी ससून रुग्णालय पुणे येथे पाठवला आहे..Pune Crime : तरुणीने केले जिवाभावाच्या मैत्रिणीवर चाकूने वार; कोरेगाव पार्क परिसरातील घटना!.तसेच,सदर गुन्ह्यातील संशयित इसमाचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा व पोलीस स्टेशनची मिळून एकूण ३ स्वतंत्र तपास पथके तयार करून तात्काळ रवाना करण्यात आलेली आहेत. मयताचा मुलगा यश संपत चौधरी यांनी पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञाताच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, गुन्ह्याचा पुढील अधिक तपास प्रवीण कांबळे वरिष्ठांचे मार्गदर्शनाखाली करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.