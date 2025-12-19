पुणे

Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन हद्दीत खुनाची घटना; संशयिताच्या शोधासाठी तीन तपास पथके रवाना!

Naigaon Peth : नायगांव पेठ येथे ४८ वर्षीय व्यक्तीचा धारदार शस्त्राने खून झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खुनामागील कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली जात आहेत.
48-Year-Old Man Found Murdered Near Mhasoba Temple

48-Year-Old Man Found Murdered Near Mhasoba Temple

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : अज्ञात कारणावरून नायगांव पेठ (ता. हवेली) येथील सुमारे ४८ वर्ष वयाच्या व्यक्तीचा अज्ञात व्यक्तीने धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. नायगांव पेठ - वडाचीवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत म्हसोबा मंदिर परिसरात ही घटना शुक्रवारी (ता. १९) उघडकीस आली आहे. दरम्यान हा खून नेमका कोणत्या कारणातून झाला हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार,उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन हद्दीतील मौजे पेठ गावच्या हद्दीत दिनांक १८/१२/२०२५ रोजी सायंकाळी ७.३० ते दिनांक १९/१२/२०२५ रोजी दुपारी १ वा.दरम्यान अज्ञात इसमाने संपत तुकाराम चौधरी यांचा (वय ४८ वर्ष ) खून केला आहे.सदरचा खून हा पूर्ववैमन्यासातून झाला असल्याची चर्चा परिसरात आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Alert
police case
uruli kanchan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com