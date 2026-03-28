NCP च्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदासाठी ५ नावांची चर्चा; कोणाच्या हाती जाणार संघटनेची कमान? सुनेत्रा पवारांसमोर मोठं आव्हान

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरून रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, पक्षात नव्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदासाठी तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. सूत्रांनुसार, महिला प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सना मलिक, सरोज अहिरे, वैशाली नागवाडे, राजलक्ष्मी भोसले आणि प्रतिभा शिंदे यांची नावे आहेत. .यापैकी एकाची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करणे हे उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्यापुढील मोठे आव्हान आहे. अशोक खरात प्रकरणानंतर वाढलेल्या दबावामुळे रूपाली चाकणकर यांनी प्रथम राज्य महिला आयोगातून आणि नंतर पक्षाच्या राज्य महिला अध्यक्षपदावरून राजीनामा दिला. तेव्हापासून या महत्त्वाच्या पदासाठी नवीन नेतृत्वाचा शोध तीव्र झाला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले फोटो आणि विरोधकांकडून होणाऱ्या तीव्र हल्ल्यांमुळे चाकणकर यांच्यावरील नैतिक दबाव वाढला आहे. .त्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले असून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. विशेष तपास पथकामार्फत संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत पाच नावे समोर आली आहेत. आमदार आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांची कन्या सना मलिक, अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत असून, त्यांना एक प्रबळ दावेदार मानले जाते. हे त्यांच्या फायद्याचे ठरू शकते..देवळालीच्या आमदार सरोज अहिरे यांचा उत्तर महाराष्ट्रात प्रभाव आहे, परंतु त्यांच्या संघटनात्मक अनुभवाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. एक अनुभवी आणि अभ्यासू नेत्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागवाडे यांना संघटनात्मक कामाचा अनुभव आहे, मात्र अलीकडच्या काळात त्यांचे कार्य कमी झाले आहे. पुणे शहराच्या माजी महापौर आणि विद्यमान राज्य उपाध्यक्ष राजलक्ष्मी भोसले या त्यांच्या मजबूत संघटनात्मक कौशल्यासाठी आणि तळागाळातील प्रभावासाठी ओळखल्या जातात..जळगावच्या प्रतिभा शिंदे यादेखील एक संभाव्य दावेदार म्हणून पुढे आल्या आहेत. काँग्रेसमधून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या शिंदे सध्या राज्याच्या प्रवक्त्या आहेत. 'लोक संघर्ष मोर्चा'च्या माध्यमातून त्यांनी दीर्घकाळापासून आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा दिला असून, त्यांना एक लढाऊ नेत्या मानले जाते. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, पक्षासाठी महिला प्रदेशाध्यक्षांची निवड अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. हा केवळ एक संघटनात्मक बदल नसून, भविष्यातील राजकीय रणनीतीचाही एक भाग आहे. त्यामुळे, पक्षाची सूत्रे सोपवण्यासाठी सुनेत्रा पवार या पाच नावांपैकी कोणाची निवड करतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.