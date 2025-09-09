Pune News : एक हजार वेळा सिंहगड किल्ला सर; तंदुरुस्तीसाठी नंदकिशोर मुळीक यांचा उपक्रम

मयूर कॉलनी : कोथरूडच्या शिवतीर्थनगरमधील ६५ वर्षीय रहिवासी नंदकिशोर मुळीक यांनी सिंहगडावर एक हजार वेळा पायी (ट्रेक) जाण्याचा विक्रम केला आहे. २००५ पासून मुळीक यांनी आठवड्यातून एकदा सिंहगडावर पायी जाण्यास सुरुवात केली. यावर्षी २८ ऑगस्टला त्यांनी एक हजारावा ट्रेक पूर्ण केला..मुळीक यांचे वडील दत्तात्रेय मुळीक दररोज १४ किलोमीटर पायी चालायचे. वडिलांच्या प्रेरणेने नंदकिशोर यांनीही नियमित चालण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या परिचयातील दामू माटे सिंहगडावर पायी जात. त्यांच्याबरोबर मुळीक पहिल्यांदा सिंहगडावर गेले होते. आठवड्यातून एक, असे वर्षभरात सुमारे ५० वेळा सिंहगडाचा ट्रेक करतात..पहाटे पाच वाजता कोथरूडमधून आतकरवाडीत (सिंहगड पायथा) जातात. सकाळी सहा वाजता चढाई सुरू करून साधारण सातपर्यंत पुणे दरवाजाजवळ पोहोचतात. थोडा वेळ विश्रांती घेऊन पुन्हा खाली परत येतात. गेल्या २० वर्षांपासून ऊन, वारा, पाऊस किंवा थंडी काहीही असो, त्यांनी बुधवार किंवा गुरुवारी ट्रेक केला आहे. इतर दिवशी ते दररोज वेताळ टेकडीवर मित्रांबरोबर चालण्यासाठी जातात..सध्या मला कोणताही आजार किंवा थकवा नाही. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या मी तंदुरुस्त आहे. एक हजार वेळा सिंहगडावर चढाई केलेल्या ट्रेकर्समध्ये माझाही समावेश होईल, याचा मला आनंद आहे. नागरिकांनी दररोज किमान एक तास व्यायामासाठी द्यावा, असे माझे सर्वांना आवाहन आहे.- नंदकिशोर मुळीक, हौशी ट्रेकर.मी २००६ पासून मुळीक यांच्याबरोबर सिंहगडावर जातो. आमचा सात जणांचा ग्रुप आहे. मुळीक व्यावसायिक कामकाज सांभाळून आवडीने सिंहगडावर येतात. नियमित ट्रेकमुळे आमचे आरोग्य उत्तम आहे.- गणेश शिंदे, मुळीक यांचे सहकारी.नोंदी घ्यायची सवयआजवरच्या प्रत्येक ट्रेकची नोंद, ट्रेकचा क्रमांक आणि बरोबर कोण होते? याची डायरीत नोंद करून ठेवण्याची त्यांची सवय आहे. जयंत महाराव, प्रदीप उपाध्ये, बाळासाहेब गिजरे, गणेश शिंदे, विनय बापट, विजय राजवाडे या मित्रांबरोबर ते ‘जगात भारी, सिंहगड वारी’ घोषवाक्य म्हणत नियमित ट्रेक करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.