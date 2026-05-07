Narayangaon Bazar News: नारायणगाव उपबाजारात कोथिंबीर जुडीला शेकडा ६,२००, मेथीला ३,००० रुपयांपर्यंत भाव; आवक घटल्याने दरात उसळी

नारायणगाव : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात बुधवारी रात्री झालेल्या लिलावात चांगल्या प्रतीच्या कोथिंबीर जुडीला शेकडा सहा हजार दोनशे रुपये तर मेथीच्या जुडीला शेकडा तीन हजार रुपये उचांकी भाव मिळाला. तापमान वाढीमुळे कोथिंबीर, मेथीची शेतात मर होत असल्याने आवक घटल्याने बाजारभावात वाढ झाली आहे. अशी माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे यांनी दिली..जुन्नर, आंबेगाव, पारनेर, शिरूर भागातील शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. 6 मे ) रात्री उपबाजार आवारात कोथिंबीर,मेथी व शेपूच्या जुड्या विक्रीसाठी आणल्या होत्या.एकूण 1 लाख 55 हजार जुड्यांची आवक झाली होती.कमलाकर वाजगे, महेंद्र मेहेर यांनी सायंकाळी साडेसात वाजता लिलाव सुरू केले. लिलावात सुखदेव साबळे (आळे ) यांच्या कोथिंबीरीच्या जुडीला शेकडा सहा हजार दोनशे रुपये,आदेश पोखरकर( खडकी पिंपळगाव), गणेश शिंदे( गुंजाळवाडी) यांच्या मेथीच्या जुडीला शेकडा हजार रुपये उच्चांकी भाव मिळाला..प्रतवारीनुसार कोथिंबीर,मेथी व शेपू जुड्यांचे शेकडा भाव व कंसात आवक जुड्या पुढील प्रमाणे:कोथिंबीर : 1000 रू. ते 6,200 रू.(1 लाख 2 हजार)मेथी: 1000 रू. ते 3000 रू.(43 हजार)शेपू: 1000 रू. ते 2,900 रू (10 हजार).आज दुपारी नारायणगाव येथे जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. यावेळी झालेल्या बैठकीत तापमानात वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार टोमॅटो बाजाराच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. यावेळी टोमॅटो उत्पादक शेतकरी व व्यापारी उपस्थित होते.टोमॅटो लिलावाची पूर्वीची वेळ सकाळी नऊ ते दुपारी तीन अशी होती. उद्यापासून सकाळी आठ ते दुपारी तीन या वेळेत टोमॅटोचे लिलाव केले जातील अशी माहिती सभापती काळे यांनी दिली..टोमॅटोचे बाजार भाव वाढण्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा:सध्या उन्हाळी टोमॅटोची आवक सुरू झाली आहे. आज टोमॅटोचे सुमारे 25 हजार क्रेट विक्रीसाठी आले होते. प्रतवारीनुसार टोमॅटो क्रेटला(20 किलोग्रॅम) दीडशे रुपये ते 475 रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळाला. वाढलेला भांडवली खर्च विचारात घेता आर्थिक गणित जुळत नसल्याने टोमॅटोच्या बाजारभावात वाढ होण्याची गरज आहे. अशी भावना उत्पादकांमधून व्यक्त होत आहे.