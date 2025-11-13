पुणे

Narayangaon Crime : गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी जीएमआरटी प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारासह दोन जणांना अटक!

Police Arrest : खोडद पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाच्या माध्यमातून सापळा रचून जितेंद्र पानमंद याला ताब्यात घेतले. त्याच्या अंग झडतीतून त्याच्या कमरेवर गावठी कट्टा सापडला.
Narayanagaon Police Nab 2 Men with Country-made Firearm

रवींद्र पाटे
नारायणगाव : विनापरवाना बेकायदेशीर रित्या गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी खोडद(ता. जुन्नर) येथील दोन तरुणांना स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाने अटक केली असून आरोपींकडून तीस हजार रुपये किमतीचा गावठी कट्टा जप्त केला आहे. यातील एक आरोपी खोडद येथील महाकाय दुर्बिण प्रकल्प( जीएम आरटी) येथे कंत्राटी कामगार असल्याची प्राथमिक माहिती पोलीस तपासात मिळाली आहे. अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक जगदेव पाटील यांनी दिली.

