Narayangaon Crime : गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी जीएमआरटी प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारासह दोन जणांना अटक!

नारायणगाव : विनापरवाना बेकायदेशीर रित्या गावठी कट्टा बाळगल्या प्रकरणी खोडद(ता. जुन्नर) येथील दोन तरुणांना स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाने अटक केली असून आरोपींकडून तीस हजार रुपये किमतीचा गावठी कट्टा जप्त केला आहे. यातील एक आरोपी खोडद येथील महाकाय दुर्बिण प्रकल्प( जीएम आरटी) येथे कंत्राटी कामगार असल्याची प्राथमिक माहिती पोलीस तपासात मिळाली आहे. अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक जगदेव पाटील यांनी दिली..याप्रकरणी जितेंद्र रोहीदास पानमंद (वय 35 राहणार पानमंद मळा,खोडद, ता. जुन्नर),पप्पू निसाद (वय 28, सध्या राहणार खोडद, मूळ उत्तर प्रदेश ) यांना अटक केली आहे. दोन्ही आरोपींना पोलीस कोठडी देण्यात आले आहे. या पैकी जितेंद्र पानमंद हा खोडद येथील जागतिक दर्जाच्या जीएमआरटी प्रकल्प येथे कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत आहे. त्याच्याकडे गावठी कट्टा असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांना मिळाली होती. स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाने जीएमआरटी प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जितेंद्र पानमंद याला सापळा रचून ताब्यात घेतले..Narayangaon Theft : अट्टल गुन्हेगारास अटक; १४ लाख ३७ हजार ६५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त!.त्याची अंग झडती घेतली असता त्याच्या कमरेला गावठी कट्टा आढळून आला.गावठी कट्टा त्याने त्याचा साथीदार पप्पू निसाद याच्या मदतीतून उत्तर प्रदेश येथून खरेदी केला असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदिप गिल्ल,अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेलार, प्रवीण सपांगे, सहाय्यक फौजदार दीपक साबळे, हवालदार संदीप वारे, राजु मोमीन, अक्षय नवले यांनी केली. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक पाटील हे करीत आहेत.