Ajit Pawar : जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागांची पाहणी करण्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांचे आदेश

नारायणगाव : जुन्नर,आंबेगाव तालुक्यातील द्राक्ष बागांच्या नुकसानीची पाहणी पुणे येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ यांनी करावी. शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार द्राक्ष बागांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत. असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथे आज झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहेत. पुढील दोन ते तीन दिवसात राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ जुन्नर तालुक्यातील द्राक्ष बागांची पाहणी करतील. अशी माहिती माजी आमदार अतुल बेनके यांनी दिली..मागील चार महिन्यापासून सुरू असलेला सततचा पाऊस व अतिवृष्टी याचा परिणाम झाल्याने द्राक्ष बागेतील काड्यांमध्ये गर्भधारणा झाली नाही. जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी नुकतीच सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात फळ छाटणी केली आहे. छाटणी नंतर प्रामुख्याने जम्बो जातीच्या द्राक्ष बागेत घडनिर्मिती न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. द्राक्ष हे वार्षिक व भांडवली पीक आहे. मशागतीसाठी शेतकऱ्यांना एकरी दोन ते तीन लाख रुपये खर्च झाला आहे. .घड निर्मिती न झाल्याने व काही बागेत अतिशय कमी घड निर्मिती झाल्याने बहुतेक द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अडचणी सापडले आहेत. घड निर्मिती न झालेल्या द्राक्ष बागांचे पंचनामे करावेत, द्राक्ष बागा वाचवण्यासाठी अनुदान द्यावे या मागणीसाठी माजी आमदार बेनके यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्नर तालुका द्राक्ष उत्पादक संघाचे सदस्य व द्राक्ष उत्पादक यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुणे येथे भेट घेतली..यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, अन्न प्रक्रिया नियोजन संचालक विनय आवटी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाठ, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघाची संचालक संदीप वारुळे, सुहास थोरात जितेंद्र बिडवई, द्राक्ष उत्पादक मधुसूदन देवकर, राजेश गावडे पाटील,अमोल पाटे,रोहन पाटे,गौतम खैरे,अवधूत बारवे,दीपक वायकर, विकास ढवळे, राजू वाईकर आदी उपस्थित होते..या वेळी जुन्नर तालुका द्राक्ष उत्पादक संघाच्या वतीने मागण्याचे निवेदन उपमुख्यमंत्री पवार,कृषी मंत्री भरणे यांना देण्यात आले. याबाबत उपविभागीय कृषी अधिकारी शिरसाठ म्हणालेयेत्या दोन दिवसात राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ प्रत्यक्ष जुन्नर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागांची पाहणी करतील. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल..