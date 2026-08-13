पुणे

कांदळी गोळीबारातील मुख्य आरोपी अटकेत

कांदळी गोळीबारातील मुख्य आरोपी अटकेत
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नारायणगाव, ता. १३ : कांदळी (ता. जुन्नर) येथील श्री तुळजाभवानी सांस्कृतिक कला केंद्रात कार्यक्रमाच्या बारीवरून गोळीबार करून फरार झालेल्या मुख्य आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. अविनाश लक्ष्मण कोळेकर (वय ३०, रा. हनुमान वाडी, आळंदी देवाची, ता. खेड) असे त्याचे नाव असून, त्याच्याकडून ५० हजार रुपयांचे देशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने मंगळवारी (ता. ११) रोहकल फाटा येथून कोळेकरला ताब्यात घेतले. यापूर्वी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकाने शिवशंकर मारुती हळदेकर (वय २८, रा. मेदनकरवाडी) याला अटक केली होती. या गुन्ह्यातील चारपैकी दोन आरोपी आता पोलिसांच्या ताब्यात असून, अन्य दोन जण अद्याप फरार आहेत. अविनाश कोळेकर हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्याच्यावर सासवड, सुपे आणि जुन्नर पोलिस ठाण्यांत केबल चोरीचे चार गुन्हे दाखल आहेत. आरोपीला पुढील तपासासाठी उत्तर चाकण पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

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