Narayangaon Theft : अट्टल गुन्हेगारास अटक; १४ लाख ३७ हजार ६५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त!

नारायणगाव : आरोपीकडून १६ तोळे वजनाचे सोन्याचे, ८४१ ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने, रोख रक्कम, मोटार सायकल, असा एकूण सुमारे १४ लाख ३७ हजार ६५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण सपांगे व स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांनी दिली. या प्रकरणी विशाल दत्तात्रय तांदळे( वय २८ सध्या रा. मंचर ता. आंबेगाव जि. पुणे मुळ रा. पाटेगाव ता. कर्जत जि. अहिल्यानगर ) याला अटक केली आहे..विष्णू भागूजी सांगडे (वय ६२ वर्षे रा. वैभवलक्ष्मी सोसा ए.विंग तिसरा मजला फलॅट नं. २१, विटेमळा नारायणगाव ता. जुन्नर ) यांनी दिवाळी सणाच्या निमित्ताने बँकेत ठेवलेले दागिने घरी आणून कपाटात ठेवले होते.14 ऑक्टोबर 2025 रोजी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास घराला कुलूप लावून ते व त्यांची पत्नी नारायणगावचे ग्रामदैवत मुक्ताबाई देवीच्या काकड आरती साठी गेले होते. दरम्यानच्या काळात अज्ञात व्यक्तीने कडी कोयडा तोडून सदनिकेत प्रवेश केला. बेडरुम मधील लाकडी कपाटातून सोने,चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण ११ लाख वीस हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल सुरू नेला होता. याप्रकरणी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता..Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुन्ह्याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखा व नारायणगाव पोलीस स्टेशनच्या संयुक्त पथक करत होते. चोरी केल्यानंतर आरोपी मोटर सायकल वर पसार झाल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे निष्पन्न झाले होते. गुन्ह्यासाठी वापरलेली मोटरसायकल विशाल तांदळे याची असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्या आधारे तांदळे याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता. त्याने नारायणगाव येथे जुन्नर परिसरात तीन घरफोड्या केल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीकडून तीन घरफोड्या मधील १४ लाख ३७ हजार ६५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात पोलिसांना यश आले..आरोपीवर 28 गुन्हे दाखल:आरोपी हा अट्टल गुन्हेगार असून यापुर्वी त्याच्यावर जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यात मालमत्ता चोरीचे एकुण २८ गुन्हे दाखल आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल,अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण सपांगे, महोदव शेलार, पोलीस अंमलदार दिपक साबळे, राजु मोमीन, संदिप वारे, अक्षय नवले, सोमश्वर शेटे,मंगेश लोखंडे, सत्यम केळकर, सोमनाथ डोके, निलेश जाधव यांच्या पथकाने केली..