Narayangaon Theft : अट्टल गुन्हेगारास अटक; १४ लाख ३७ हजार ६५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त!

Theft Case : नारायणगाव व जुन्नर येथे घरफोडीचे तीन गुन्हे करून फरार झालेल्या अट्टल गुन्हेगाराला स्थानिक गुन्हे शाखा व नारायणगाव पोलीस स्टेशनच्या संयुक्त पथकाने अटक केली आहे.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव : आरोपीकडून १६ तोळे वजनाचे सोन्याचे, ८४१ ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने, रोख रक्कम, मोटार सायकल, असा एकूण सुमारे १४ लाख ३७ हजार ६५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रविण सपांगे व स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांनी दिली. या प्रकरणी विशाल दत्तात्रय तांदळे( वय २८ सध्या रा. मंचर ता. आंबेगाव जि. पुणे मुळ रा. पाटेगाव ता. कर्जत जि. अहिल्यानगर ) याला अटक केली आहे.

