Narayangaon Theft : नारायणगावात चोरट्यांचा धुमाकूळ; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या घरातून ११ लाखांचा ऐवज लंपास

Pune Crime : नारायणगाव येथील वैभव रेसिडेन्सी सोसायटीमधील फ्लॅटचा कडी-कोयंडा गॅस कटरने तोडून अज्ञात चोरट्यांनी पहाटेच्या सुमारास १५ तोळे सोन्यासह एकूण ११ लाख २० हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला असून, ऐन दिवाळीत चोऱ्यांचे सत्र सुरू असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
नारायणगाव : नारायणगाव येथील गजबजलेल्या ठिकाणी असलेल्या वैभव रेसिडेन्सी या सोसायटीमधील फ्लॅटच्या दरवाजाचे कडी कोयंडा तोडून आज्ञात चोरट्यांनी घरातील सुमारे 15 तोळे सोन्याचे दागिने, 25 तोळे चांदीचे दागिने, पंधरा हजार रुपये रोख असा अकरा लाख वीस हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

