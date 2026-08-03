Tomato Market: 'लाल सोन्या'ची कमाल! नारायणगाव टोमॅटो बाजारात चार महिन्यांत १३७ कोटींची विक्रमी उलाढाल, उन्हाळी टोमॅटो हंगाम ठरला फायदेशीर

नारायणगाव : उन्हाळी हंगामात लागवड केलेल्या टोमॅटो क्रेटला मागील चार महिने (एप्रिल ते जुलै) प्रतवारीनुसार शंभर रुपये ते ६०० रुपयांच्या दरम्यान स्थिर बाजारभाव मिळाला. त्यामुळे यावर्षीचा टोमॅटो हंगाम शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरला आहे. जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव टोमॅटो उपबाजारात चार महिन्यांत ३१ लाख ५५ हजार ९९९ टोमॅटो क्रेटची आवक झाली. खरेदी-विक्रीतून १३७ कोटी ६७ लाख ५९ हजार ८८९ रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली. यामुळे टोमॅटोच्या लाल सोन्यातून भरभराट झाल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...मागील वर्षी याच कालावधीत १९ लाख ९३ हजार ४३० टोमॅटो क्रेटची आवक झाली होती. क्रेटला ५० रुपये ते एक हजार रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाला होता. खरेदी-विक्रीतून ८३ कोटी ३ लाख १७ हजार १८५ रुपयांची उलाढाल झाली होती..मागील काही वर्षांत उन्हाळी हंगामात जास्त तापमानात तग धरणाऱ्या टोमॅटोच्या संकरित जाती उपलब्ध झाल्या आहेत. शेतकरीसुद्धा टोमॅटो पिकासाठी बांबू व तारांचा मंडप, ठिबक सिंचन, मल्चिंग, क्रॉप कव्हर (आच्छादन), चिकटसापळे आदी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. यामुळे भांडवली खर्चात वाढ झाली असली तरी कीड व जिवाणूजन्य, विषाणूजन्य या रोगांपासून टोमॅटो पिकाचे संरक्षण होत असल्याने उत्पादनात सुद्धा वाढ झाली आहे..यंदाच्या वर्षी उन्हाळी टोमॅटोचा तोडणी हंगाम एप्रिल महिन्यात सुरू झाला. सततच्या पावसामुळे जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील टोमॅटोची आवक कमी झाली आहे. मात्र सद्यस्थितीत बीड, पारनेर, शिरूर, बारामती, अकोला, संगमनेर या भागातील टोमॅटोचे क्रेट सध्या विक्रीसाठी येत आहेत..नारायणगाव टोमॅटो उपबाजारात दररोज सकाळी टोमॅटोच्या खरेदी-विक्रीचे खुल्या पद्धतीने लिलाव होतात. प्रतवारीनुसार भाव निश्चित करून शेतकऱ्यांना पैसे त्याच दिवशी दिले जातात. बाजार समिती शेतकऱ्यांकडून कोणताही कर घेत नाही. या व्यवहारावर बाजार समितीचा अंकुश असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक टळली जाते.- संजय काळे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जुन्नर.Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.मल्चिंग, ठिबक सिंचन, क्रॉप कव्हर आदी तंत्रज्ञानाचा वापर करून यावर्षी चार एकर क्षेत्रात अथर्व या संकरित जातीच्या टोमॅटोची मार्च महिन्यात लागवड केली होती. आजपर्यंत दहा हजार क्रेट टोमॅटोचे उत्पादन निघाले आहे. क्रॉप कव्हरमुळे कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव झाला नाही. टोमॅटो क्रेटला २०० ते ८०० रुपयांच्या दरम्यान बाजारभाव मिळाला.- अवधूत बारवे, टोमॅटो उत्पादक, नारायणगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.