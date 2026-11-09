Narayangaon Market: मेथी-कोथिंबिरीने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड! नारायणगाव बाजारात महिनाभरात २० कोटींची उलाढाल

नारायणगाव : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव भाजीपाला बाजारात मेथी,कोथिंबीर व शेपूच्या खरेदी-विक्रीतून ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल वीस कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली.मेथी,कोथिंबीरिला सलग उचांकी भाव मिळाल्याने ऑक्टोबर महिना जुन्नर, आंबेगाव, पारनेर,शिरूर तालुक्यातील मेथी,कोथिंबीर उत्पादकांना लकी ठरला आहे.अल्पमुदतीच्या या पिकापासून बहुतेक उत्पादकांना एकरी एक ते दीड लाख रुपयांची लॉटरी लागली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत असलेली पाणीटंचाई, वाढलेल्या तापमानात तुषार सिंचन व मशागतीचे योग्य नियोजन करून उत्पादित केलेल्या कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या जुड्यांना भाव मिळाल्याने घामाचे मोल मिळाल्याची व यावर्षी दिवाळी गोड झाल्याची भावना उत्पादक शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कमी कालावधीत व कमी भांडवलात मध्यमवर्गीय शेतकरी कोथिंबीर, मेथी, शेपूचे पीक प्रामुख्याने रब्बी व उन्हाळी हंगामात घेतात.पाऊस झाल्यास नुकसान होत असल्याने पावसाळी हंगामात या भाजीपाल्याची लागवड तुलनात्मक दृष्ट्या कमी असते. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस न झाल्याने उत्पादकांचे नुकसान टळले. त्याबरोबरच भाव सुद्धा मिळाला..बियाणे, खते, मशागत, काढणी मजुरी, वाहतूक खर्च आदीसाठी 25 ते 30 हजार रुपयांचा भांडवली खर्च येतो. तीस ते चाळीस दिवसात कोथिंबीर, मेथी विक्रीस तयार होते. आवक व मागणी नुसार बाजार भावात चढ उतार होत असतो.बाजारभावाचे गणित जुळल्यास अल्पावधीत चांगले पैसे होतात.भाव न मिळाल्यास जुड्या टाकून देण्याची वेळ येत असल्याचाही शेतकऱ्यांना अनुभव आहे. बाजार भाव मिळाले तरी सलग महिनाभर बाजार टिकून राहत नाहीत. आवक व मागणीनुसार बाजार भावाची रोज चढउतार होत असते.मात्र यावर्षीचा ऑक्टोबर महिना याला अपवाद ठरला आहे..जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नारायणगाव उप बाजारात जुन्नर,आंबेगाव,शिरूर, पारनेर, संगमनेर भागातून कोथिंबीर, मेथी, शेपू विक्रीसाठी येते. रोज सायंकाळी सात नंतर लिलाव होतात. ऑक्टोबर महिन्यात नारायणगाव उपबाजारात कोथिंबीर व मेथीच्या जुडीला गुणवत्तेनुसार( प्रतवारी)शेकडा 500 रू. ते साडेपाच हजार रुपयांच्या दरम्यान तर शेपूच्या जुडीला शेकडा 700 ते अडीच हजार रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळाला..ऑक्टोबर महिन्यात उपबाजारात कोथिंबीर, मेथी, शेपूच्या एक कोटी 30 लाख 19 हजार जोड्यांची आवक झाली.कोथिंबीर, मेथीला प्रथमच सलग एक महिना उच्चांकी भाव मिळाल्याने महिनाभरात तब्बल 20 कोटी रुपयांची वाढ झाली.येथील मेथी,कोथिंबीर मुंबई, पुणे व इतर राज्यात मॉलमध्ये विक्रीसाठी पाठवली जाते.संजय काळे (सभापती: कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर).येथील उप बाजारात रोज तीन ते साडेतीन लाख लाख जुड्यांची आवक होते. ऑक्टोबर महिन्यात पाणीटंचाई बरोबरच उचांकी तापमान होते. मात्र उत्पादकांनी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर केल्याने कोथिंबीर मेथीचे उत्पादन घेणे शक्य झाले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे लागवड कमी झाल्याने सलग महिना भर बाजार भाव स्थिर राहिले.कमलाकर वाजगे ( व्यापारी).Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सप्टेंबर महिन्यात तुषार सिंचनाचा वापर करून चार टप्प्यात दहा एकर क्षेत्रात मेथीची लागवड केली होती. 15 ऑक्टोबर पासून काढणी सुरू झाली. दहा एकर क्षेत्राला सुमारे दोन लाख रू.भांडवली खर्च झाला होता. अजून काढणी सुरू असून आज अखेर झालेल्या विक्रीतून दहा लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. माझ्या बरोबरच उल्हास भालेराव,गणेश भालेराव या शेतकऱ्यांना सुद्धा या पिकापासून चांगले उत्पन्न मिळाले.अरुण भालेराव( गणेश वाडी- कळंब, ता. आंबेगाव):.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.