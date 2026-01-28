पुणे

Pune Crime: श्रीरामपूरमधील जप्त अमली पदार्थाची विक्री; पाच आरोपी ताब्यात १० किलो ७०७ ग्रॅमचा माल, वाहने हस्तगत!

Shrirampur Police seize Drugs and vehicles: पुण्यातील अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात पोलिस हवालदाराचा सहभाग; पाच आरोपींना अटक
Pune Crime
Pune CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: शिरूरमधील एका गॅरेजचालकाच्या माध्यमातून उघडकीस आलेल्या अमली पदार्थांच्या साखळीचे धागेदोरे थेट अहिल्यानगर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा व शिरूर पोलिस ठाणे, पुणे ग्रामीण यांनी मोठी कारवाई करत पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.

