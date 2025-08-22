Narendra Dabholkar Case : मोठ्या गुन्ह्यांत राजकीय हस्तक्षेप : मीरा बोरवणकर

पुणे : ‘‘राजकीय दबावामुळे पोलिस सत्य शोधन करण्याचा रस्ता सोडून देतात. मालेगाव बॉम्ब खटला आणि डॉ. दाभोलकर खून खटला, तसेच ७/११ रेल्वे बॉम्बस्फोटामधील बळींना न्याय मिळाला नाही. या सर्व केसमध्ये गुन्हेगार आणि कट करणारे निर्दोष सुटले, त्यात व्यवस्थेचे अपयश आहे. या मोठ्या गुन्ह्यांत मृतांना न्याय देऊ शकले नाही, याला राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप कारणीभूत आहे,’’ असे मत माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी येथे व्यक्त केले. .शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बाराव्या स्मृतिदिनानिमित्त राष्ट्र सेवा दलातर्फे झालेल्या कार्यक्रमात माजी पोलिस अधिकारी बोरवणकर यांच्या हस्ते डॉ. दाभोलकर यांच्या लेखनावर आधारित पाच पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. या ‘डीआरडीओ’तील माजी शास्त्रज्ञ आणि ग्रंथमालेचे संपादक प्रभाकर नानावटी, नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील फ्रेंच तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक डॉ. शरद बाविस्कर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे विश्वस्त अरविंद पाखले aआदी व्यासपीठावर उपस्थित होते..बोरवणकर म्हणाल्या, ‘‘संवेदनशील आणि गंभीर गुन्ह्यांचे खटले वर्षानुवर्षे चालतात. त्यामुळे न्याय होत नाही. गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे आणि प्रा. कलबुर्गी या प्रकरणांत अजून खटला चालूच झाला नाही, ही भयानक अवस्था आहे. याला उपाय म्हणजे नागरिकांशी तार्किक आणि लोकशाही संवाद वाढवता येईल. लोक दररोजच्या रोजीरोटीच्या कामात व्यस्त आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. आपली निष्ठा संविधान प्रति असली पाहिजे. आपण मूलभूत हक्कांबद्दल बोलतो; पण मूलभूत कर्तव्ये मात्र विसरतो?’’.डॉ. बाविस्कर म्हणाले, ‘‘अंधश्रद्धा केवळ आस्था, धार्मिकता नाही; तर अर्थकारण, हितसंबंध हेसुद्धा असते. जेव्हा हे हितसंबंध धोक्यात येतात, तेव्हा अडचण येते. इथे राजकारणाची भूमिका महत्त्वाची असते. पुरोगामी चळवळीची राजकीय संवादशक्ती कमी पडते. डॉ. दाभोलकर हे आशा आणि ऊर्जा निर्माण करू शकायचे. त्यामुळे त्यांचे वेगळेपण जाणवते.’’अंनिस वार्तापत्राचे व्यवस्थापकीय संपादक राहुल थोरात यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय पुणे शाखेचे श्रीपाल ललवाणी यांनी करून दिला. मिलिंद देशमुख यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.