Pune News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बारामती दौरा रद्द! नवीन तारीख काय? विद्या प्रतिष्ठानची माहिती

बारामती : विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त युगेंद्र पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बारामती दौरा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती दिली. मोदी १६ नोव्हेंबर रोजी बारामतीला भेट देण्याची शक्यता आहे; मात्र त्यांच्या दौऱ्याच्या वेळापत्रकाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले..विद्या प्रतिष्ठान संकुलात उभारलेल्या प्रेरणास्थळ या इमारतीचे उदघाटन नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार होते. पंतप्रधान कार्यालयाकडून 3 नोव्हेंबर ही तारिख निश्चित करण्यात आली होती. त्या नुसार बारामतीत दौ-याची तयारीही सुरु झाली होती.. मात्र काही कारणास्तव पंतप्रधानांचा नियोजित 3 नोव्हेंबरचा दौरा स्थगित करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून विद्या प्रतिष्ठान संस्थेसह खासदार सुप्रिया सुळे यांना कळविण्यात आली आहे. 16 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानांचा दौरा होऊ शकतो, मात्र या तारखेबाबत अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.