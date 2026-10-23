पुणे

Pune News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बारामती दौरा रद्द! नवीन तारीख काय? विद्या प्रतिष्ठानची माहिती

PM Narendra Modi Baramati Visit Postponed New Date Awaited: मोदींच्या बारामती दौऱ्याला स्थगिती; विद्या प्रतिष्ठानमधील प्रेरणास्थळाच्या उद्घाटनाची तारीख बदलणार
Baramati News PM Modi Visit Postponed Vidya Pratishthan Says November 16 Is Possible but No Official Schedule Has Been Confirmed

Baramati News PM Modi Visit Postponed Vidya Pratishthan Says November 16 Is Possible but No Official Schedule Has Been Confirmed

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती : विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त युगेंद्र पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बारामती दौरा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती दिली. मोदी १६ नोव्हेंबर रोजी बारामतीला भेट देण्याची शक्यता आहे; मात्र त्यांच्या दौऱ्याच्या वेळापत्रकाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

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