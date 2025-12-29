Murlidhar Mohol : पुण्यावर मोदी-फडणवीसांचे व्यक्तिगत लक्ष; पन्नास हजार कोटींच्या विकासकामांना गती

पुणे - ‘लोकसंख्या आणि अर्थकारण यात महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असणाऱ्या पुण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व्यक्तिगत लक्ष आहे. त्यामुळेच पुणे परिसरात तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांची कामे येत्या काही वर्षांत पूर्ण होणार आहेत,’ अशी माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज दिली. भाजपच्या महापालिकेसाठीच्या प्रचार मोहिमेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते ‘सकाळ’शी बोलत होते. .मोहोळ म्हणाले, ‘पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर पुणे परिसरात झालेली कामे आणि गेल्या दहा वर्षांतील विकासकामे यांची तुलना केली असता २०१४ नंतरचे दशक सर्वाधिक विकासाचे ठरले आहे. पुण्याची वाहतूक कोंडी फोडणारा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणारा मेट्रो प्रकल्प मोदी-फडणवीस यांच्यामुळेच साकार होऊ शकला..त्याआधी २० वर्षे विविध कारणांमुळे मेट्रो केवळ चर्चेपुरतीच होती. २०१२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मेट्रो प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला. पुढे काहीच घडले नाही. मेट्रो सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरलेल्या तब्बल २५६ समस्यांवर उत्तरे शोधून मेट्रो मंजूर करून घेण्याचे काम मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. मेट्रोचा नवा डीपीआर करून तो पंतप्रधानांकडून मंजूर करून घेतला.’.भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्राचे मंत्री असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग बांधून पुण्याच्या आर्थिक विकासाला चालना दिली. सध्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री असणाऱ्या गडकरींनी अटल सेतू ते पुणे जंक्शन हा १५,००० कोटी रुपयांचा नवा द्रुतगती मार्ग तयार करण्याचे योजले आहे..नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हा नवा महामार्ग बांधला जाणार आहे. हा प्रकल्प १६,३१८ कोटींचा आहे. हडपसर ते यवत हा ३१.५ लांबीचा उन्नत रस्ता देशातील अनोखा प्रकल्प ठरणार आहे. साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे लवकरच भूमिपूजन होणार आहे..‘जीसीसी कॅपिटल’कडे वाटचालग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्ससाठी (जीसीसी) पुणे हे प्रमुख शहर बनले आहे. यातून चांगल्या पगाराची रोजगारनिर्मिती सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन धोरणे अमलात आणली आहेत. त्यामुळे आयटी, बँकिंग, फायनान्स, ऑटोमोटिव्ह आणि लाइफ सायन्सेस क्षेत्रातील कंपन्या पुण्यात मोठी केंद्रे उघडत आहेत. पुण्याच्या नव्या औद्योगिक वाढीचे केंद्र जीसीसी असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.