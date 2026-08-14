पुणे

Dhayari Crime : नऱ्हे पोलिसांची धडक कारवाई; दोन पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसे जप्त

गुन्हे प्रतिबंधक पेट्रोलिंगदरम्यान मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे नऱ्हे पोलिसांच्या तपास पथकाने कारवाई करत दोन पिस्तूल केली जप्त.
Two Pistol Seized

Two Pistol Seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धायरी - गुन्हे प्रतिबंधक पेट्रोलिंगदरम्यान मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे नऱ्हे पोलिसांच्या तपास पथकाने कारवाई करत दोन पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त केली. या कारवाईत शुभम ऊर्फ सोनू अनिल शिंदे (वय-२६, रा. स्वारगेट) आणि अथर्व ऊर्फ आप्पा उमाकांत सणस (वय-२३, रा. गुरुवार पेठ) यांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून ६ लाख १३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

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