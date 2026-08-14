Dhayari Crime : नऱ्हे पोलिसांची धडक कारवाई; दोन पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसे जप्त

धायरी - गुन्हे प्रतिबंधक पेट्रोलिंगदरम्यान मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे नऱ्हे पोलिसांच्या तपास पथकाने कारवाई करत दोन पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त केली. या कारवाईत शुभम ऊर्फ सोनू अनिल शिंदे (वय-२६, रा. स्वारगेट) आणि अथर्व ऊर्फ आप्पा उमाकांत सणस (वय-२३, रा. गुरुवार पेठ) यांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून ६ लाख १३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..१० ऑगस्ट रोजी पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे यांच्यासह नऱ्हे पोलिस ठाण्याचे पोलिस पथक गुन्हे प्रतिबंधक पेट्रोलिंग करीत होते. यावेळी गोपनीय बातमीदाराकडून संशयित व्यक्तींबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने पारी कंपनी चौक ते उंबऱ्या गणपती चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर, बेनकर वस्ती, धायरी येथे पाहणी केली..त्यावेळी चारचाकी कार रस्त्याच्या कडेला संशयास्पदरीत्या थांबलेली आढळली. पोलिसांनी कारची झडती घेतली असता त्यामध्ये दोन व्यक्ती आढळून आल्या. त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी आपली नावे शुभम ऊर्फ सोनू अनिल शिंदे आणि अथर्व ऊर्फ आप्पा उमाकांत सणस अशी सांगितली..पंचांसमक्ष कारची झडती घेतली असता एका पिस्तूलासह मॅगझिनमध्ये एक जिवंत काडतूस आढळून आले. त्यानंतर पोलिस कोठडीदरम्यान आरोपींकडे तपास केला असता आणखी एक पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. तसेच गुन्ह्यात वापरलेली कारही पोलिसांनी जप्त केली. एकूण ६ लाख १३ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख, पोलिस निरीक्षक ईश्वर चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे, पोलिस अंमलदार पांडुरंग पवार, निलेश भोरडे, प्रणिल मेस्त्री, देवा चव्हाण, सुनील चव्हाण, कार्तिक कोंडे, राजू तोरे, नितीन वाघमारे, धुळा गारळे, गोविंदराव कपाटे, स्वप्नील सूर्यवंशी आणि सुमित जगझाप यांच्या पथकाने केली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.