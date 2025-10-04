Nari Tu Narayani Awards 2025: नारी तू नारायणी पुरस्कार २०२५: प्रत्येक स्त्रीतील दैवी शक्तीला सलाम

पुणे: १९७२ मध्ये स्थापन झालेलं श्री महालक्ष्मी मंदिर, सरसबाग हे पुणेकरांसाठी केवळ श्रद्धास्थान नाही, तर समाजाभिमुख उपक्रमांसाठी आणि महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळींसाठीही ओळखलं जातं..या मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने दरवर्षी दिला जाणारा “नारी तू नारायणी” पुरस्कार हाच या सामाजिक बांधिलकीचा पुरावा आहे. धैर्य, करुणा आणि नि:स्वार्थ सेवाभाव यांचं मूर्तिमंत दर्शन घडवणाऱ्या स्त्रियांना या पुरस्काराद्वारे गौरवण्यात येतं..राज्यसभा सदस्या सौ. मेधा कुलकर्णी यांनी उपस्थितीत व्यक्त केलेल्या भावना होत्या: “स्त्रियांमध्ये नेहमीच प्रतिभा होती, पण पूर्वीच्या काळी ती दडपली जायची. आज समाज बदलला आहे. आपल्याला एकमेकींना प्रोत्साहन द्यायला हवं, एकमेकींची ताकद ओळखून साजरी करायला हवी, स्पर्धा नव्हे तर सहकार्य हीच खरी ताकद आहे.”.श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या विश्वस्त व विश्वकर्मा स्कूल्सच्या अध्यक्षा डॉ. त्रुप्ती अग्रवाल यांनी सांगितलं: “‘नारी तू नारायणी’ ही संकल्पना एका साध्या पण सामर्थ्यवान विचारातून आली आहे – प्रत्येक स्त्रीमध्ये दैवी शक्ती दडलेली आहे. शिक्षण घेताना ती सरस्वती असते, घर व व्यवसाय सांभाळताना ती लक्ष्मी असते आणि संकटांचा सामना करताना ती महाकालीच्या रूपात उभी राहते. यावर्षी आपण अशा तीन विलक्षण स्त्रियांना सन्मानित करत आहोत ज्या या शक्तीचं मूर्तिमंत रूप आहेत.”.सन्मानाचा प्रवासया पुरस्काराचा इतिहास प्रेरणादायी आहे. याआधी डाउन सिंड्रोम असूनही नृत्यकलेत प्राविण्य मिळवणारी कथ्थक नृत्यांगना सायली अगवणे किंवा ‘वॉरिअर आजी’ शांता बलू पवार ज्यांनी लाठी-काठी व दोरीवरील कलेतून गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा भार उचलला – अशा स्त्रियांचा गौरव याच व्यासपीठावर करण्यात आला आहे..नारी तू नारायणी पुरस्कार २०२५ प्राप्तकर्त्यासिस्टर ल्युसी कुरियन – संस्थापक, महेर आश्रम१९९७ साली एका पीडित महिलेच्या दुर्दैवी मृत्यूने व्यथित होऊन सिस्टर ल्युसी यांनी महेरची स्थापना केली. सुरुवातीला अत्याचारित आणि घराबाहेर काढलेल्या महिलांसाठी सुरक्षित आश्रय देणारी ही संस्था आज सात राज्यांमध्ये ७० केंद्रांपर्यंत विस्तारली आहे. १० हजारांहून अधिक महिला, मुले आणि पुरुषांना धर्म-पंथ न पाहता आधार, शिक्षण, स्वयंसहाय्यता गट आणि नवजीवन देणारे महेर हे खऱ्या अर्थाने मानवतेचं घर ठरलं आहे.मीरा बदवे – संस्थापक, निवांत अंधमुक्त विकासालय१९९६ साली मीरा ताईंनी स्वतःच्या घरातून सुरू केलेल्या या उपक्रमाने ३५०० पेक्षा जास्त दृष्टिहीन युवकांना शिक्षण, कौशल्यविकास आणि आत्मविश्वास दिला आहे. टेकव्हिजन या दृष्टिहीन CEO सिद्धांत चोथे यांच्या नेतृत्वाखालील सॉफ्टवेअर कंपनीपासून स्वलेखन या देवनागरीत स्वतंत्रपणे लिहिता येणारं सॉफ्टवेअरपर्यंत – त्यांच्या उपक्रमांनी समावेशनाला नवा अर्थ दिला आहे. शंभरहून अधिक राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित झालेलं ‘निवांत’ हे दृष्टिहीनांसाठी खरं कुटुंब ठरलं आहे..डॉ. पूजा मिसळ – संस्थापक संचालिका, SMEF’s ब्रिक ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स२५ व्या वर्षी डॉ. मिसळ यांनी स्थापलेली ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड डिझाईन आज जागतिक स्तरावर ओळखलं जाणारं शिक्षणकेंद्र बनलं आहे. कार्डिफमधून MBA व हार्वर्डमध्ये विशेष शिक्षण घेतलेली ही उद्योजिका BrickETC सारख्या नाविन्यपूर्ण प्लॅटफॉर्म्सद्वारे डिझाईन शिक्षणाला नव्या वाटा दाखवत आहे. टेडएक्स स्पीकर, बँक संचालिका आणि Edcast या पॉडकास्टच्या माध्यमातून त्या सतत तरुणांना नेतृत्व आणि नाविन्याची प्रेरणा देत आहेत..महाराष्ट्राच्या नगरविकास मंत्री सौ. माधुरी ताई मिसळ यांनी या प्रसंगी सांगितलं: “नवरात्रात आपण देवीच्या विजयासाठी जागरण करतो. तिच्या धैर्याची आणि सामूहिक शक्तीची आठवण ठेवली पाहिजे. प्रगतीबरोबरच संस्कृती जपणं ही आपली जबाबदारी आहे.”.Latest Marathi News Live Update: दिवसभरात देश-विदेशात काय घडलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर...\n.अंतर्गत देवीला वंदन“नारी तू नारायणी” पुरस्कार २०२५ हा केवळ तीन स्त्रियांचा गौरव नाही, तर प्रत्येक स्त्रीमध्ये दडलेल्या अदम्य शक्तीचं स्मरण आहे. सिस्टर ल्युसी, मीरा ताई आणि डॉ. पूजा मिसळ यांच्या कार्यातून समाजाला करुणा, जिद्द आणि नाविन्याचा खरा धडा मिळतो. त्यांचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देणारा ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.