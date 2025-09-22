Student Safety: शाळेत जाण्यासाठी जीवघेणा प्रवास; खडकवासला धरणामागील कालव्यावरील पुलावर पाणी, पालकांच्या चिंतेत वाढ

किरकटवाडी : खडकवासला धरणामागील कालव्यावर असलेल्या अरुंद पुलावर सतत पाणी साचते. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना दररोज जीव धोक्यात घालून कालव्याच्या भिंतीवरून पाय टाकत चालत शाळा गाठावी लागते. या जीवघेण्या परिस्थितीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे..कालव्यावर असलेला अरुंद पूल अनेक वर्षांपासून जीर्ण अवस्थेत आहे. एकावेळी फक्त एकच चारचाकी वाहन जाऊ शकते. पावसाच्या दिवसांमध्ये खड्डे पडलेले आणि दोन्ही बाजूंना उतार असल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे..पुलावर सुरक्षा भिंत, पथदिवे किंवा पादचारी मार्ग नसल्याने रात्रीच्या वेळी पादचाऱ्यांचे आणखी हाल होतात. पुलाची दुरुस्ती, रुंदीकरण आणि पादचारी मार्गासाठी निधी उपलब्ध असूनही काम करण्यात आलेले नाही. याशिवाय, पाणी निचरा होण्यासाठी ड्रेनेज, तात्पुरता बंधारा बांधण्यासह पथदिवे बसविण्याची मागणी नागरिकांनी अनेक वेळी प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. भविष्यात अपघात झाल्यास यासाठी सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असणार असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले..रयत शिक्षण संस्थेचे यशवंत विद्यालय आणि मनपा शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून या मार्गाचा वापर केला जातो. या धोकादायक मार्गावर अनेक छोटे मोठे अपघात झाले असूनही प्रशासन याबाबत गंभीर नाही. शिक्षणासाठी ही जीवघेणी कसरत प्रशासनाच्या दुर्लक्षाखाली चालू असणे शहराच्या शैक्षणिक वातावरणाला धक्का देणारे आहे..दररोज आमच्या मुलांना या पुलावरून जीव धोक्यात घालून शाळेत जावे लागते. साचलेले पाणी, खड्डे आणि कठड्यावरून मुलांची ये-जा असल्याने मनात सतत भीती असते. एखाद्या विद्यार्थ्याचा अपघात झाला तर जबाबदार कोण राहणार? प्रशासनाने तातडीने सुरक्षित मार्गाची सोय करावी.- अशोक राठोड, पालक, खडकवासला.Kirkitwadi News : शिक्षणासाठी धोक्याची वाट! खडकवासला पुलावर पाणी साचून जीव धोक्यात.खडकवासला धरणामागील कालव्यावरील अरुंद पुलाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पादचारी सोयीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. पुलाची दुरुस्ती, पाणी निचरा करण्यासाठी सुधारणा करणार आहोत.- नेहा कोलते, कनिष्ठ अभियंता, पथ विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.