राहुल नार्वेकर वादात

नार्वेकरांचे शोकप्रस्ताव वाचन वादात
मुंबई, ता. २३ : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत शोकप्रस्तावाचा मराठी मजकूर वाचताना केलेल्या चुकांमुळे ते टीकेचे धनी झाले आहेत. मंगळवारी दिवसभर ते समाजमाध्यमांवर चांगलेच ‘ट्रोल’ झाले. प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडताना नार्वेकर यांच्याकडून अनेक शब्दांचे उच्चार चुकीचा केला गेला. ते ‘यथोचित’ऐवजी ते ‘यशोचित’ म्हणाले. ‘दुर्दम्य इच्छाशक्ती’ऐवजी ‘दुर्दमय इच्छाशक्ती’, ‘आशा’ या नावाऐवजी ‘अशा’ असा उच्चार त्यांनी केला. तसेच ‘हृदया सिंहासना’वर असा शब्द त्यांनी उच्चारला. ‘दीनानाथ मंगेशकर यांच्या कन्या’ असे म्हणण्याऐवजी ‘दीनदयाळ मंगेशकरांच्या कन्या’ असा उल्लेख त्यांनी केला. सुमन कल्याणपूर यांच्या आडनावाचाही उच्चार त्यांनी चुकवला. त्यामुळे शोकप्रस्तावासारखा गंभीर मजकूर वाचतानाही उच्चारांबाबत पुरेशी काळजी न घेतल्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
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