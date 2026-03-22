चाकणकर राज्यातल्या सर्वात मोठ्या सेक्स रॅकेटच्या सूत्रधार, रुपाली ठोंबरेंचा आरोप; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे केले अभिनंदन

भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्याच नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर असे आरोप केले आहेत. रुपाली चाकणकर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या सेक्स रॅकेटच्या सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप रुपाली ठोंबरे यांनी केलाय. अशोक खरातच्या प्रकरणात चाकणकर यांना मुख्य आरोपी करावं अशी मागणी रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केलीय. Kharat Case Controversy Thombre Calls for Strict Action and Expands Probe.महाराष्ट्रातील तमाम लाडक्या बहिणींच्या वतीने लाडक्या भावास नम्र विनंती कि, रुपाली चाकणकर यांचेवर कारवाई होण्याइतपत पुरावे असून तिला तात्काळ अटक करून सत्यपरिस्थिती बाहेर आणून पिडीत महिलांना न्याय द्यावा अशी मागणी रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केलीय. अशोक खरातने जे गुन्हे केले त्याला रुपाली चाकणकर यांचा पाठिंबा होता आणि त्यामुळेच तो हे करू शकला असंही रुपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या..काँग्रेस आमदार असलेल्या वडिलांचं क्रॉस वोटिंग, लेकानं नातं तोडलं; म्हणाला, गद्दारांचा वारसा नको, प्रॉपर्टीतूनही नाव कमी करणार.पत्रात रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं अभिनंदनही केलं. महाराष्ट्राला काळिमा फासणारं सेक्स रॅकेट निडरपणे उघडकीस आणल्याबद्दल लाडक्या बहिणींच्यावतीने अभिनंदन करतो असं त्या म्हणाल्या. रुपाली निलेश चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप करताना रुपाली ठोंबरे यांनी म्हटलं की, रुपाली चाकणकरांचे बलात्कारी भोंदूबाबा कॅप्टन खरात बरोबरचे हितसंबंध संपूर्ण महाराष्ट्राने पहिले आहेत. परंतु मला मिळालेल्या माहिती नुसार सदर प्रकरणामध्ये कॅप्टन खरात हा भोंदूबाबा हे सगळे कांड केवळ महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या सहभागामुळे व पाठिंब्यामुळेच करू शकला आहे. रुपाली चाकणकर यांनी पुण्यासह अनेक ठिकाणी पदाचा दुरुपयोग करून पोलिसांवर दबाव टाकून अनेक खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत..भोंदूबाबाला असे गैरकृत्य करण्यास पाठींबा दिलेला आहे. यात खरातविरोधात बातमी देताच पत्रकाराला धमकी देऊन त्याच्याकडून चाकणकरांनी माफीनामा घेतल्याचा आरोप रुपाली ठोंबरेंनी केलाय. भोंदूबाबा हा पूर्वीपासून बलात्कार करत असल्याचे रुपाली चाकणकर यांना माहित होते त्यामुळे प्रथमतः त्यांना ताब्यात घेऊन तपास चालू करणे आवश्यक असल्याचंही रुपाली ठोंबरे यांनी म्हटलंय..अशोक खरातकडून नाशिकच्या वावी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करत लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ व्हायरल होऊ नयेत यासाठी गुन्हा दाखल करायला लावला होता. पोलिसांवर दबाव टाकत भोंदूबाबाच्या कृत्यांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न चाकणकरांनी केल्याचा आरोपही रुपाली ठोंबरे यांनी केला. तसंच शिर्डी पोलीस ठाण्यातही फोन करून खरातला वाचवला असं रुपाली ठोंबरे यांनी म्हटलं.