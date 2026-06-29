नसरापूर अत्याचार प्रकरणी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा, कोर्टाचा मोठा निर्णय; ६० दिवसात निकाल अन् सुनावणी

नसरापूर येथे साडेतीन वर्षाच्या मुलीवरील अत्याचार करून तिचा खून करणारा भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आज हा निकाल दिला. या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाल्याने हा खटला अल्पावधीत निकाली निघाला. गुन्हा घडल्यापासून केवळ दोन महिन्यांत हा खटला निकाली निघाला आहे. एकूण १३७ पानांचा हा निकाल आहे. .कांबळे याला विशेष न्यायालयाने गुरुवारी दोषी ठरविले होते. कांबळे याला मृत्युदंड की जन्मठेपेची शिक्षा होणार याचा निकाल सोमवारी (ता. २९) लागणार होता. त्यानुसार न्यायालयाने आज निकाल दिला. घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हाती घेत आरोपीला अटक केली होती. तपासादरम्यान घटनास्थळावरील पुरावे, तांत्रिक माहिती, सीसीटीव्ही चित्रफिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि वैद्यकीय अहवाल यांच्या आधारे आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा करण्यात आले होते. पोलिसांनी अल्पावधीत दोषारोपपत्र दाखल करून खटल्याची सुनावणी सुरू केली होती..Nasrapur Minor Murder Case: नसरापूर अल्पवयीन अत्याचार‑खून प्रकरण: ‘आतला माणूस’ हळहळला, पण खाकीने तटस्थ राहून टीमवर्कच्या जोरावर विक्रमी वेळेत न्याय मिळवला.सरकार पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने नियोजनपूर्वक चिमुकलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केला आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने तिचा खून केला. दुसरीकडे, बचाव पक्षाने पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे परिस्थितीजन्य असल्याचा दावा करत हा गुन्हा ‘दुर्मिळातील दुर्मीळ’ प्रकारात मोडत नसल्याचे न्यायालयात मांडले..नसरापूरची केस दुर्मिळातील दुर्मीळ आहे. क्रूरपणे हत्या आणि इतर घटक आहेत. वय आणि मानसिक स्थिती आरोपीच्या बाजूची नाही असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं. आरोपीला शिक्षा देण्याचे मुद्दे लक्षात घेतल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं..न्यायाधीशांनी शिक्षेच्या सुनावणीवेळी सांगितलं की, दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अंतिम निकाल तयार केला आहे. सर्व सात गुन्हे आरोपीचे सिद्ध झाले आहेत. देशातील यापूर्वीच्या खटल्यातील निकालांचा आधार घेतला आहे. बलात्कार आणि अमानुष खून केल्याप्रकरणी यापूर्वी फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.