Nasrapur Case : मुलीच्या शरीरावर टणक हत्याराने वार केल्याने जखमा; शवविच्छेदन अहवालात आणखी काय? आरोपीला कुणी केली मदत?

पुणे : नसरापूर अत्याचार प्रकरणात प्राप्त झालेल्या शवविच्छेदन अहवालामध्ये मुलीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या (Pune Nasrapur Minor killed Case) आहेत. या जखमा टणक हत्याराने केल्याचे समोर आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी गुरुवारी न्यायालयात दिली..नसरापूरमध्ये एक मे रोजी चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला विशेष न्यायालयाने सात मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते..या प्रकरणी शवविच्छेदन अहवाल, आरोपीच्या वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल, लैंगिक सक्षमता चाचणी अहवाल, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, घटनास्थळाचा पंचनामा आदी कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली आहेत. शवविच्छेदन अहवालात मुलीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या असून, या जखमा कोणत्या हत्याराने केल्या, गुन्ह्यात त्याने नेमक्या कोणत्या हत्याराचा वापर केला, ते हत्यार हस्तगत करायचे आहे..या प्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घटनेनंतर आरोपी गाठोडे घेऊन जाताना दिसत आहे. या गाठोड्याचा शोध घेऊन त्यात नेमके काय होते?, याचा तपास करायचा आहे. तसेच गोठ्यात जाताना आरोपी आणि मुलीच्या हातामध्ये शेवपुडा दिसत असून, ती शेव त्याने नेमक्या कोणत्या दुकानातून खरेदी केली?.त्याला आणखी कोणी मदत केली का? याचा तपास करण्यासाठी त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ करावी, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अॅड. अरुंधती ब्रह्मे यांनी केली. तक्रारदारातर्फे अॅड. मनीष पाडेकर यांनी वकीलपत्र सादर केले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत विशेष न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांनी आरोपीच्या पोलिस कोठडीत १२ मेपर्यंत वाढ केली..व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीनसरापूर येथील घटनेनंतर समाजात उसळलेली संतापाची लाट आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव आरोपीला न्यायालयात प्रत्यक्षात हजर न करता या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकारी वकीलांनी न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यानंतर आरोपीला आज दुपारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते..पोलिस कोठडीत होणार या मुद्यांचा तपासगुन्ह्यात आरोपीने नेमक्या कोणत्या हत्याराचा वापर केला?घटनेनंतर आरोपी नेलेल्या गाठोड्यात नेमके काय होते?आरोपीने शेव नेमक्या कोणत्या दुकानातून खरेदी केली?त्याला आणखी कोणी मदत केली का?