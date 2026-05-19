Pune Crime: नसरापूर खटल्यात मोठी घडामोड; ११०० पानी दोषारोपपत्रानंतर न्यायालयीन सुनावणीला वेग, रोजच्या रोज सुनावणीचा निर्णय!

पुणे : राज्यभरात चर्चेत आलेल्या नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि तिच्या खून प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रियेला वेगात पार पडणार आहे. या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी येत्या २१ मेपासून विशेष न्यायालयात सुरू होणार असून, रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन खटला जलदगतीने चालविण्यात येणार असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी दिली..राजगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नसरापूर गावात घडलेल्या या धक्कादायक घटनेमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. या गंभीर खटल्याच्या प्रभावी मांडणीसाठी राज्य शासनाने अॅड. अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. २००० पासून अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम करत असताना त्यांनी विविध महत्त्वाच्या गुन्हेगारी खटल्यांचे कामकाज हाताळले आहे..या प्रकरणात त्यांना अॅड. सुरेश गायकवाड आणि अॅड. प्रमेश शिगणे हे सहकार्य करणार आहेत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर घटनास्थळ पंचनामे, साक्षीदारांचे जबाब, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसमोरील नोंदी तसेच सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक आणि रासायनिक पुरावे जमा करण्याचे काम वेगाने पूर्ण केले आहे. तपास यंत्रणांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून पुरावे संकलित केले आहेत..अॅड. अजय मिसर यांनी सांगितले की, प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात सुमारे ११०० पानी दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. या दोषारोपपत्रामध्ये एफएसएल अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, वैद्यकीय अहवाल आणि आरोपींच्या जबाबासह विविध तांत्रिक पुराव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या खटल्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले असून, त्याला विशेष न्यायालयाचा दर्जाही देण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायाधीश-६ आणि विशेष सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी होणार असून आरोपींना कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात न्यायालयात हजर केले जाणार आहे..दररोज होणार सुनावणी :या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता सुनावणी 'डे-टू-डे' म्हणजेच रोजच्या रोज पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. तसेच सुनावणी शक्यतो 'इन-कॅमेरा' पद्धतीने होणार असून मुलीच्या कुटुंबाची गोपनीयता आणि संवेदनशील बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाकडून आवश्यक ती काळजी घेतली जाणार आहे..पोलिसांनी अवघ्या १४ दिवसांत तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. आता न्यायालयीन सुनावणीही वेगाने पूर्ण करून आरोपींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी शासन आणि तपास यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. मुलीच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याबरोबरच समाजात कठोर संदेश देण्याचाही उद्देश आहे.