Nasrapur Crime Case : भीमराव कांबळे दोषी; मृत्युदंड की जन्मठेपेची शिक्षा यावर सोमवारी निकाल

पुणे - नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला विशेष न्यायालयाने गुरुवारी दोषी ठरविले. कांबळे याला मृत्युदंड की जन्मठेपेची शिक्षा होणार याचा निकाल सोमवारी (ता. २९) लागणार आहे.विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. शनिवारी (ता. २९) अंतिम साक्षी- पुरावे नोंदवून झाल्यानंतर गुरुवारी (२५) सरकारपक्ष, बचाव पक्ष आणि मुळ फिर्यादी यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी कांबळेला हजर करण्यात आले होते. तुझ्या विरोधात दोषारोपपत्रात नमूद असलेले सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. तसेच दोषारोपपत्रात नमूद केलेल्या कलमांअंतर्गत कोणती शिक्षा होऊ शकते याची माहिती न्यायालयाने आरोपीला दिली..विषेश सरकारी वकील अजय मिसर यांनी हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १२ न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. मुळ फिर्यादी यांच्यावतीने ॲड. विपुल दुशिंग आणि ॲड. मयूर दोडके यांनी युक्तिवाद केला. बचाव पक्षातर्फे ॲड. हिंमतराव सूर्यवंशी यांनी बाजू मांडली. यावेळी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल आणि तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार उपस्थित होत्या.सरकार पक्षाने सादर केलेले डीएनए अहवाल, न्यायवैद्यकीय पुरावे, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपीचा गुन्हा सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तपासात मुलीच्या शरीरावर तब्बल १८ गंभीर जखमा आढळून आल्या होत्या. अवघ्या ३९ मिनिटांच्या कालावधीत आरोपीने हे भीषण कृत्य केल्याचे तपासातून समोर आले. यापूर्वीही आरोपीने दोन महिला आणि एका प्राण्यावर अत्याचार केल्याचे प्रकार नोंद असल्याचा मुद्दाही सरकार पक्षाने शिक्षेच्या सुनावणी वेळी उपस्थित केला..सरकार पक्षाचा युक्तिवाद -आरोपीने रेकी आणि योग्य नियोजन करून शांत डोक्याने हा गुन्हा केला आहे. त्याला सात मुली व एक मुलगा आहे. त्यामुळे तीन वर्षांच्या मुलीची मानसिक आणि शारीरिक परिस्थितीत काय असते, हे त्याला माहिती होते. आरोपी दोन गुन्ह्यांत निर्दोष सुटला असून त्याला कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. आरोपी शरीर संबंध ठेवण्यास सक्षम असून त्याने मुलीशी सर्वप्रकारचा अनैसर्गिक संबंध ठेवला. सुनावणीदरम्यान कधीही त्याच्या चेहऱ्यावर पश्चात्ताप दिसून आला नाही. त्याला जगण्याचा अधिकार असून मृत्युदंडाची शिक्षाच योग्य आहे. तो कारागृहात काय करेल याची खात्री नाही. महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे असताना असे गुन्हे होत आहेत. त्याला कठोर शिक्षा झाली तर यातून समाजात सकारात्मक संदेश जाईल..बचाव पक्षाचा युक्तिवाद -गुन्हा शाबीत करण्यासाठी पोलिसांनी दिलेले पुरावे हे परिस्थितीजन्य आहेत. आरोपी हा गुन्हेगार आहे, अशी परिस्थितीजन्य पुराव्यांची अखंड साखळी सिद्ध करण्यात आलेली नाही. तसेच त्याला पूरक पुरावे देखील सादर झालेले नाहीत. हा गुन्हा दुर्मिळ नाही असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन न्यायनिवाडे सादर करण्यात आले.मूळ फिर्यादी यांचा युक्तिवाद -आरोपीने यापूर्वी दोन गुन्हे केले असून त्यानंतरही तो सुधारलेला नाही. त्याच्या कुटुंबातील सदस्य सुनावणीसाठी आलेले असून त्याला बेदखल करण्यात आलेले आहे. त्याने विकृतपणे हा गुन्हा केला असून तो सुधारण्याची शक्यता नाही. वैद्यकीय पुराव्यात त्याने केलेला गुन्हा सिद्ध होत आहे. त्याला या गुन्ह्याचा पश्चाताप नाहीये. त्यामुळे त्याला पुन्हा समाजात वावरण्याच्या अधिकार नसून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात यावी..या कलमांनुसार गुन्हा सिद्ध -भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १३७ (२) (अपहरण), ६४ व ६५ (बलात्कार), १०३ (खून), ७४ (विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळजबरी करणे), १४० (१) यासह लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) कलम ४, ६, ८, १२ या कलमांनुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या सर्व कलमांनुसार कांबळेवर असलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत.क्रूर कृत्य करणाऱ्यांना न्यायव्यवस्था सोडणार नाही असा संदेश जावा -सुनावणीस मुलीचे वडील देखील उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, ‘मी माझी मुलगी गमावली आहे. ती आता परत येणार नाही. आमच्या मनात बदल्याची भावना नाही. मात्र आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी. आम्हाला न्याय मिळावा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. कोणी क्रूर कृत्य किंवा अशा प्रकारचा अत्याचार केल्यास पोलिस आणि न्यायव्यवस्था त्या आरोपीला सोडणार नाही, असा संदेश समाजात जावा. तसे झाल्यास इतर कोणी असा गुन्हा करणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले..आरोपीला फाशी देण्याची मागणी -सुनावणीच्या पूर्वीच न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुलीचे कुटुंबीय, नागरिक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी न्यायालय परिसरात उपस्थित होते. आरोप सिद्ध होताच सुनावणीसाठी आलेल्या काही नागरिकांना आरोपीला फाशी देण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली.अजूनही स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न -न्यायालयाने कांबळे याला त्याचे नाव विचारले. त्याने आपले नाव भीमराव कांबळे असे सांगितले. न्यायालयाने त्याला त्यावर निश्चित करण्यात आलेले सर्व कलम शाबीत झाल्याचे सांगितले. प्रत्येक कलमात कोणती शिक्षा आहे ते न्यायालयाने त्याला सांगितले. त्यांनतर न्यायालयाने त्याला १ मे च्या दुपारी त्याने काय केले हे आठविण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने पुन्हा स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न केला..त्यावर कांबळे म्हणाला की, घटनेच्या दिवशी मी घायवळांच्या शेडमध्ये गेलो, त्यावेळी तिथे मुलगी आली. तिला गाठी शेव खाण्यास दिली. तिला गोठ्यात नेताना माझा पाय घसरला, ज्यामुळे मुलीच्या डोक्याला मार लागला व ती रडू लागली. तिला खाटेवर झोपवले. ती ओरडत होती. लोक आरोप करतील म्हणून मी तिला तिथेच सोडून निघून गेलो व कट्ट्यावर जाऊन बसल्याचे सांगितले. त्यावेळ न्यायालयाने त्याला सूचित केले ही तेव्हा आणि आत्ताची परिस्थिती वेगळी आहे.तेव्हा केलेला प्रकार आठव आणि तुला कोणती शिक्षा देणे योग्य आहे, याचा विचार कर असते न्यायालयाने सांगितले. त्यावर कांबळे निःशब्द झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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