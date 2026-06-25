Nasrapur Crime Case : पोलिसांच्या ‘ॲक्शन प्लॅन’मुळे अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानी आरोपपत्र

पुणे - नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाचा तपास हा पोलिसांच्या सांघिक प्रयत्नांचा आणि अचूक नियोजनाचा भाग होता. घटनेनंतर उमटलेले तीव्र पडसाद लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार केला. या संवेदनशील खटल्यात अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानांचे भक्कम आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले, अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी गुरुवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत दिली..या प्रकरणातील मुख्य आरोपी भीमराव कांबळे याला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक गिल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी विशेष सरकारी वकील अजय मिसर, पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्र मायने आणि तपास अधिकारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार उपस्थित होत्या..नसरापूर अत्याचार घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी मुंबई-बंगळूर महामार्ग रोखला होता. तसेच, नसरापूर परिसरात कडक बंद पाळण्यात आला होता. त्यानंतर तपासासाठी सात विशेष पथके तयार करण्यात आली. या पथकांनी रात्रंदिवस मेहनत करून १४ मे रोजी न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. न्यायवैद्यकीय अहवाल आणि प्रत्यक्षदर्शी तीन मुलांची साक्ष या खटल्यात आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली, असे गिल यांनी सांगितले..ग्रामस्थांचा रोष; दुसरा पंचनामा ‘व्हिसी’द्वारेआरोपीला एक मे रोजी मध्यरात्री घटनास्थळी नेऊन पहिला पंचनामा केला होता. मात्र, त्यानंतर नसरापूरमधील संतप्त ग्रामस्थांचा रोष आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, पोलिसांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने पाऊल उचलले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून दुसरा पंचनामा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे (व्हिसी) करण्यात आला. पुराव्यांची साखळी आणि ‘क्राइम सीन रिक्रिएशन’ करून आरोपीला कठोर शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यात आले, असे पोलिस अधीक्षक गिल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.