पुणे

Nasrapur Crime Case : पोलिसांच्या ‘ॲक्शन प्लॅन’मुळे अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानी आरोपपत्र

नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाचा तपास हा पोलिसांच्या सांघिक प्रयत्नांचा आणि अचूक नियोजनाचा भाग होता.
Nasrapur Crime Case

Nasrapur Crime Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाचा तपास हा पोलिसांच्या सांघिक प्रयत्नांचा आणि अचूक नियोजनाचा भाग होता. घटनेनंतर उमटलेले तीव्र पडसाद लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार केला. या संवेदनशील खटल्यात अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानांचे भक्कम आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले, अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी गुरुवारी (ता. २५) पत्रकार परिषदेत दिली.

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