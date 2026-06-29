Nasrapur Case Verdict : नसरापूर हत्याप्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला फाशी की जन्मठेप? आज न्यायालयाचा अंतिम निकाल

Pune Sessions Court to Deliver Final Verdict in Nasrapur Case : नसरापूर येथे १ मे रोजी झालेल्या निष्पाप चिमुरडीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार व खुनाच्या अमानुष घटनेतील आरोपी भीमराव कांबळेला आज पुणे सत्र न्यायालयात अंतिम शिक्षेचा निकाल लागणार आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. न्यायलयाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात सकाळी ११ वाजता सुनावणी सुरू होणार आहे. न्यायालय निकालाचे वाचन करणार असून, शिक्षा का ठोठावली गेली याची कारणमीमांसा देखील वाचली जाणार आहे..आज कोर्टात काय घडणार?पुणे ग्रामीण पोलिस आरोपी भीमराव कांबळेला कोर्टात हजर करतील. पीडित चिमुरडीच्या कुटुंबीयांना कोर्ट रूममध्ये बसण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांच्यासह दोन्ही बाजूचे वकील उपस्थित राहतील. न्यायाधीश निकाल वाचनानंतर आरोपीला शिक्षा सुनावतील. या प्रकरणात आरोपीला फाशी की जन्मठेप अशी शिक्षा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..आरोपी वृद्ध, क्रूर गुन्हा करू शकतो का? नराधमाच्या वकिलांनी केली जन्मठेपेची मागणी, न्यायाधीशांनी फेटाळला युक्तिवाद.न्यायासाठी न्यायालयाबाहेर झळकले पोस्टरपुणे सत्र न्यायालयाच्या परिसरात नसरापूरमधील अमानुष कृत्याच्या विरोधात पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. एक तरुण “नसरापूरच्या त्या निष्पाप जीवाची किंकाळी अजूनही न्याय मागते आहे” असा पोस्टर घेऊन उभा राहिला होता. पीडितेच्या कुटुंबीयांसह सामाजिक कार्यकर्ते न्यायालयाबाहेर जमले आहेत. १ मे रोजी नसरापूर परिसरात घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. आरोपीने लहान मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची भीषण माहिती समोर आली होती. पोलिसांनी लवकरात लवकर आरोपीला अटक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.