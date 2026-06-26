Nasrapur Minor Murder Case: नसरापूर अल्पवयीन अत्याचार‑खून प्रकरण: ‘आतला माणूस’ हळहळला, पण खाकीने तटस्थ राहून टीमवर्कच्या जोरावर विक्रमी वेळेत न्याय मिळवला

पुणे : ‘‘नसरापूर परिसरातील अल्पवयीन मुलीच्या हत्याकांडामुळे जनक्षोभ उसळला होता. क्रूरतेचा कळस गाठलेल्या आरोपीच्या कृत्यामुळे आम्ही पोलिस अधिकारी असलो तरी आमच्यातील माणूसही हळहळत होता. अशा संवेदनशील स्थितीत भावनिक न होता, तटस्थ राहून गुन्ह्याची साखळी जोडत कमीत कमी वेळेत भक्कम पुरावे गोळा करणे हे आमच्यासमोर मोठे आव्हान होते,’’ अशी भावना विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अधिकारी पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी व्यक्त केली..नसरापूर येथील घटनेनंतर निर्माण झालेला तीव्र असंतोष पाहता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची घोषणा केली होती. पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांची ‘एसआयटी’ स्थापन केली. गावात प्रचंड तणाव असतानाही पथकाने दिवस-रात्र एक करून तपास केला. विविध विभागांच्या अभूतपूर्व ‘टीमवर्क’मुळेच हा खटला विक्रमी वेळेत निकाली निघाल्याचे पवार यांनी सांगितले..आरोपी भीमराव कांबळे हा मोबाइल वापरत नव्हता. ग्राम पंचायत आणि नागरिकांनी बसविलेल्या सीसीटीव्हीमुळे आरोपी शोधणे सोपे झाले. या तपासात पोलिसांच्या कर्तव्याला इतर शासकीय विभागांची मोलाची साथ लाभली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या वेळेत पूर्ण केल्या, तर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेनेही तातडीने अहवाल उपलब्ध करून दिले. सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली आणि न्याय व विधी विभागाने आदेश काढून खटला ‘फास्ट ट्रॅक’वर आणला. तीन अल्पवयीन मुलांसह इतर साक्षीदारांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. न्यायालयाने तर सुटीच्या दिवशीही सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सलग सुनावणी घेत साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या..‘‘पोक्सो कायद्यामुळे अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसण्यास मदत होत आहे. या खटल्याच्या विक्रमी निकालामुळे समाजात वावरणाऱ्या विकृत प्रवृत्तींवर नक्कीच जरब बसेल.’’- विजयमाला पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.