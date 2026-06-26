पुणे

Nasrapur Minor Murder Case: नसरापूर अल्पवयीन अत्याचार‑खून प्रकरण: ‘आतला माणूस’ हळहळला, पण खाकीने तटस्थ राहून टीमवर्कच्या जोरावर विक्रमी वेळेत न्याय मिळवला

नसरापूर अत्याचार व खून प्रकरणात भावनांना आवर घालत पोलिसांनी तटस्थ तपास; विविध विभागांच्या अभूतपूर्व टीमवर्कमुळे विक्रमी वेळेत खटला निकाली
Successful investigation and fast-track trial of Nasrapur rape and murder case

Successful investigation and fast-track trial of Nasrapur rape and murder case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘‘नसरापूर परिसरातील अल्पवयीन मुलीच्या हत्याकांडामुळे जनक्षोभ उसळला होता. क्रूरतेचा कळस गाठलेल्या आरोपीच्या कृत्यामुळे आम्ही पोलिस अधिकारी असलो तरी आमच्यातील माणूसही हळहळत होता. अशा संवेदनशील स्थितीत भावनिक न होता, तटस्थ राहून गुन्ह्याची साखळी जोडत कमीत कमी वेळेत भक्कम पुरावे गोळा करणे हे आमच्यासमोर मोठे आव्हान होते,’’ अशी भावना विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अधिकारी पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी व्यक्त केली.

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