पुणे

Nasrapur Accident: भीषण अपघात! डंपर घरावर उलटला; पाच वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू

Hydraulic Dumper Overturns on Nasrapur House: नसरापूर येथे क्रश सॅण्ड खाली कोसळल्याने आईसह तीन मुले गाडली; पाच वर्षीय मुलाचा मृत्यू, डंपरचालकावर गुन्हा.
Nasrapur Accident

Nasrapur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नसरापूर: घराच्या बांधकामासाठी आणलेली क्रश सॅण्ड डंपर ट्रॉलीमधून घराच्या समोर खाली करत असताना हायड्रॉलिकने उचललेल्या ट्रॉलीचा तोल जाऊन ट्रॉली डंपरसह पत्र्याच्या घरावर कोसळून घरामधील तीन मुलांसह त्यांची आई क्रश सॅण्ड खाली गाडले गेले.

Loading content, please wait...
police
pune
Vehicle
accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com