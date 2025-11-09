Nasrapur Accident: भीषण अपघात! डंपर घरावर उलटला; पाच वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू

नसरापूर: घराच्या बांधकामासाठी आणलेली क्रश सॅण्ड डंपर ट्रॉलीमधून घराच्या समोर खाली करत असताना हायड्रॉलिकने उचललेल्या ट्रॉलीचा तोल जाऊन ट्रॉली डंपरसह पत्र्याच्या घरावर कोसळून घरामधील तीन मुलांसह त्यांची आई क्रश सॅण्ड खाली गाडले गेले..या दुर्घटनेत आईसह दोन मुलांना वाचविण्यात यश आले; मात्र एक पाच वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. राजगड पोलिस ठाण्यात डंपरचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Truck Accident: संग्रामपूर तालुक्यातील टुनकी सोनाळा मार्गावर केळीने भरलेला ट्रक पलटी; दोघांचा मृत्यू, पाच जखमी.आलोक अशोक कचरे (वय ५) असे मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचे नाव आहे. तर त्याची आई आरती अशोक कचरे (वय ३५), प्रियांका जगन्नाथ कचरे (वय १७), श्लोक अशोक कचरे (वय ६) असे जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. तर अमरजीत राजभर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.