Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! भोर तालुक्यातील नसरापूर ते बनेश्वर रस्ता २० दिवस राहणार बंद; नेमकं काय कराण?

PWD notice on road closure in Pune rural: नसरापूर ते बनेश्वर रस्ता २० दिवस बंद: प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्गांची माहिती
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नसरापूर : भोर तालुक्यातील नसरापूर ते बनेश्वर मंदिर रस्त्याच्या कामाची दुरुस्ती अनेक दिवसांपासून सुरू होते. मात्र, आता या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. या कामामुळे मंगळवार पासून (ता. २४) २० दिवस हा रस्ता वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे.

