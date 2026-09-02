Nathuram Godse: नथुराम गोडसे संघाचे स्वयंसेवक; गोपाळ गोडसे यांच्या मुलाखतीची चित्रफीत न्यायालयात सादर

पुणे: महात्मा गांधींची हत्या करा, असा प्रसार संघाने केला नव्हता. मात्र, वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे, स्वयंसेवकाशिवाय दुसऱ्या कोणाचे धाडस झाले असते का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीही ठाम भूमिका घेतलेली नसली, तरी नथुराम गोडसे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते, अशा आशयाचे विधान असलेली गोपाळ गोडसे यांच्या मुलाखतीची चित्रफीत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी आज येथील विशेष न्यायालयात सादर केली. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात सात्यकी सावरकर यांनी पुणे न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी राहुल यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी घेतली. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांनी बाजू मांडली..सावरकर यांनी कधीही मुस्लिमांचा द्वेष केला नाही. मात्र, राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा पराकोटीचे मुस्लिमद्वेष्टे आणि जमावाच्या हिंसेत सहभागी व्यक्ती अशी झाली, असेही तक्रारदार सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात सांगितले. या चित्रफितीसह अन्य मुद्द्यांवर सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी तीन सप्टेंबरला होणार आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.नथुराम गोडसे आणि संघाचा संबंध संपुष्टातकपूर आयोग हा सावरकर यांच्याबाबत नसून केंद्र सरकार किंवा तत्कालीन राज्य सरकार यांना महात्मा गांधी यांची हत्या होणार होती, याबाबत माहिती होती की नाही, याची चौकशी करण्यासाठी होता. बचाव पक्षाने आज सादर केलेल्या व्हिडिओ पुराव्यांमध्ये असा उल्लेख आला आहे की, नथुराम गोडसे आणि संघाचा संबंध संपुष्टात आला होता, अशी माहिती ॲड. कोल्हटकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.