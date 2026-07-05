Ketan Agrawal Case : पुण्यातील लोहगड केतन अग्रवाल प्रकरणानंतर 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' स्थापन होणार?, राज्यसभेत पडसाद; भाजप खासदारांकडून मागणी

National Commission for Men : पुण्यातील उद्योजक केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा सदस्य आणि लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अशोक कुमार मित्तल यांनी 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' (National Commission for Men) स्थापन करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. या प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी प्रत्येक पीडिताला समान न्याय आणि कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले..अशोक मित्तल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर राज्यसभेतील डिसेंबर २०२५ मधील आपल्या भाषणाचा व्हिडिओ शेअर केला. त्यावेळी त्यांनी 'राष्ट्रीय महिला आयोगा'च्या धर्तीवर 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' स्थापन करण्यासाठी खासगी विधेयक (Private Member Bill) मांडले होते.पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून गेलेले अशोक मित्तल हे त्यावेळी आम आदमी पक्षाशी संबंधित होते. यावर्षी एप्रिलमध्ये त्यांनी राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वाखालील सात आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा सदस्यांसह भाजपमध्ये विलीन झाल्याचा दावा केला होता..अशोक मित्तल काय म्हणाले?अशोक मित्तल यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, "पुण्यातील केतन अग्रवाल प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. केतन आणि त्यांच्या कुटुंबाला निष्पक्ष, सखोल आणि कोणताही भेदभाव न करता चौकशी मिळावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे."ते पुढे म्हणाले, "मी संसदेत 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' विधेयक मांडले होते. प्रत्येक पीडिताला न्याय, मदत आणि कायद्याअंतर्गत समान संरक्षण मिळाले पाहिजे. केतनचे प्रकरण हे पुरुषदेखील अन्यायाचे बळी ठरू शकतात, याची आठवण करून देते. त्यांनाही संस्थात्मक मदत, कायदेशीर संरक्षण आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी सक्षम व्यासपीठ मिळाले पाहिजे. लिंगभेद न करता सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा.".सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडीदरम्यान, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांना पुणे येथील न्यायालयाने ३ जुलै रोजी १६ जुलैपर्यंत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. लोनावळा ग्रामीण पोलिसांनी दोघांची पोलीस कोठडी वाढविण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली. तसेच, दोन्ही आरोपींनी पॉलीग्राफ चाचणीस नकार दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील पोलिसांचा अर्जही न्यायालयाने नामंजूर केला..Siya Goyal Snapchat Chat Viral : सिया गोयल प्रकरणात नवा ट्विस्ट; मैत्रिणीसोबतचे स्नॅपचॅट चॅट व्हायरल, 'लग्न होणार नाही तरीही तिकीट काढते', तपासाला नवे वळण?.डिलीट केलेल्या चॅट्स तपासाच्या केंद्रस्थानीकेतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी सिया गोयलच्या मोबाईलमधून डिलीट केलेले चॅट्स पुन्हा मिळवले आहेत. या चॅट्सच्या आधारे सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी केतन अग्रवाल यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, सिया गोयलची चेतन आणि इतर मित्रांसोबत झालेल्या संभाषणाचीही सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.