पुणे

National Cooperation Policy 2025 : सहकार धोरणाच्या अंमलबजावणीस मिळणार गती; सहा विषयगटांची स्थापना

National Cooperation Policy 2025 Maharashtra implementation : राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात सहा विषयगट स्थापन करण्यात आले असून तज्ज्ञांच्या शिफारसींमुळे सहकार क्षेत्राला नवी दिशा आणि गती मिळणार आहे.
National Cooperation Policy 2025 Maharashtra implementation

National Cooperation Policy 2025 Maharashtra implementation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सहकार क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी सहा विषयगटांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सहकार धोरणाला नव्या दिशेने गती मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
education
Cooperation Minister

Related Stories

No stories found.