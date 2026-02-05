National Cooperation Policy 2025 : सहकार धोरणाच्या अंमलबजावणीस मिळणार गती; सहा विषयगटांची स्थापना

पुणे : ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सहकार क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करून शिफारसी करण्यासाठी सहा विषयगटांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सहकार धोरणाला नव्या दिशेने गती मिळणार आहे..केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याचे स्वतंत्र सहकार धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ३२ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत सहा धोरणात्मक विषयगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गटांना सहकारी संस्थांशी चर्चा करून राज्याच्या सहकार धोरणाबाबत ठोस शिफारसी सादर करण्याची जबाबदारी दिली आहे. यासंदर्भात सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी चार फेब्रुवारी रोजी परिपत्रक काढले आहे..विषयगट आणि सदस्यांची नावे :१) सहकाराचा पाया मजबूत करणे :गटप्रमुख- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक.सदस्य- दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बँक, साखर आयुक्त आणि समन्वयक- जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप (पुणे ग्रामीण).२) चैतन्यशीलता वाढवणे :गटप्रमुख- विवेक जुगादे, महामंत्री सहकार भारती.सदस्य- डॉ. संजीव कोरडे, अध्यक्ष, अकोला जिल्हा बँक, आयुक्त वस्त्रोद्योग आणि समन्वयक- जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू, नागपूर..३) सहकारी संस्था भविष्यकालीन बनवणे :गटप्रमुख- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक.सदस्य- सुवा कांता मोहंती, संचालक व्हॅम्निकॉम, चेतन नरके, संचालक, गोकूळ दूध संघ, आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय आणि समन्वयक- संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक पुणे (शहर).४) सर्वसमावेशकता आणि सखोल पोहोच वाढवणे :गटप्रमुख- सतीश मराठे, संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक.सदस्य- संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ, गणेश निमकर, बँकिंग तज्ज्ञ, आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, आयुक्त, पशुसंवर्धन आणि किशोर मांडव, जिल्हा उपनिबंधक, ठाणे.५) नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रात प्रवेश :गटप्रमुख- मधुकर चौधरी, सेवानिवृत्त सहकार आयुक्त.सदस्य- दिनेश ओऊळकर, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, एस.बी. पाटील, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, सी.डी. काणे, निवृत्त प्राचार्य, डॉ. डी.वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि समन्वयक- अभय केतकर, उपनिबंधक, पुणे शहर-३.६) सहकार विकासासाठी युवकांना आकर्षित करणे :गटप्रमुख- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी हाउसिंग फेडरेशन.सदस्य- काकासाहेब कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था फेडरेशन, सीताराम राणे, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन, पणन संचालक आणि समन्वयक- नारायण आव्हाड, उपनिबंधक, पुणे शहर-५..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.