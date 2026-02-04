पुणे : राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी– एनआयव्ही) कडून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये विषाणू, व त्यापासून पसरणारे आजार याबाबत माहिती देण्यासाठी लष्कर परिसरातील डॉ. आंबेडकर रस्त्यावरील प्रयोगशाळेच्या आवारात छोटेखानी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संस्थेच्या ७४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी येथील शास्त्रज्ञांकडून माहिती घेतली. .याबाबत अधिक माहिती देताना प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. नवीन कुमार म्हणाले की, ‘एनआयव्ही’ प्रयोगशाळा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. संस्थेच्या स्थापनेला ७३ वर्षे पूर्ण झाली असून येथे वेगवेगळ्या विषाणूंवर संशोधन केले जाते. तसेच, समाजातील विविध सर्वेक्षण प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोणता विषाणूचे रुग्ण वाढतात का, विषाणू बदलत आहेत का याबाबतही संशोधन केले जाते. .Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.तसेच, शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना ते करत असलेल्या कामाबाबत माहिती दिली जाते व शास्त्रज्ञ, संशोधक बनण्यासाठीही मार्गदर्शन केले जात असल्याचे डॉ. कुमार यांनी सांगितले. यावेळी विद्यार्थ्यांना पक्षी, प्राण्यांमधील विषाणूंचा प्रसार कसा होतो, तसेच डासांपासून आजार कसे पसरतात याची माहिती देण्यात आली..विषाणूंची सख्या २०० वरून १६ हजारांवरविषाणूंची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. तसेच त्यांच्याबाबत संशोधन झाल्याने त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. १९७१ साली ज्ञात असलेल्या विषाणूंची संख्या २०० च्या आसपास होती. मात्र, सातत्याने होत असलेले संशोधन, नवीन विषाणूंचे वाढते प्रमाण, त्यांच्यामध्ये होत असलेले बदल अशा प्रकारे आता या विषाणूंची संख्या १६ हजारापर्यंत गेल्याचे ‘एनआयव्ही’ चे संचालक डॉ. नवीन कुमार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.