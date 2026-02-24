Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ग्रामीण भागातील विजेत्या विद्यार्थ्यांना आयुकामध्ये पारितोषिके; २०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग!

घोडेगाव : राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या निमित्ताने 14 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विजेत्या स्पर्धकांना पुणे येथील आयुका केंद्रात सन्मानित करण्यात आले.पारितोषिक वितरण समारंभ आयुका पुणे याठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना आयुका, पुणे येथील संचालक प्रा. रघुनाथन श्रीआनंद यांनी सन्मानित केले. या कार्यक्रमाला आयुकाचे शास्त्रज्ञ प्रा. संजित मित्रा आणि प्रा. निशांत सिंग, जनसंपर्क अधिकारी समीर धुरडे, वैज्ञानिक सहाय्यक नीलेश पोखरकर, प्रसाद आडेकर ,रूपेश लबडे, सहभागी शाळांमधील मार्गदर्शक शिक्षक आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते..२८ फेब्रुवारी १९२८ रोजी, प्रख्यात भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ सी. व्ही. रमन यांनी भौतिकशास्त्र क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या रमन इफेक्टचा शोध लावला. या ऐतिहासिक कामगिरीच्या सन्मानार्थ, २८ फेब्रुवारी हा दिवस दरवर्षी संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा केला जातो. सर सी. व्ही. रमन यांना त्यांच्या अभूतपूर्व शोधासाठी १९३० मध्ये भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले..या निमित्ताने, भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या UGC अंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंटर-युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर अॅस्ट्रोनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स (आयुका ) ने शहरी आणि ग्रामीण भागात स्पर्धात्मक परीक्षा आणि आउटरीच उपक्रमांची मालिका आयोजित केली. हे कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना विज्ञानात उच्च शिक्षण आणि संशोधन करिअर करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि प्रेरित करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत..२०२६ च्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचा एक भाग म्हणून, आयुकाने १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आंबेगाव तालुक्यामधील अवसरी खुर्द येथील सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. या कार्यक्रमांमध्ये विज्ञान प्रश्नमंजुषा, निबंध लेखन आणि चित्रकला स्पर्धांचा समावेश होता. आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील विविध ग्रामीण शाळांमधील सुमारे २०० विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला..आयुकाचे वैज्ञानिक सहाय्यक नीलेश पोखरकर म्हणाले, अशा उपक्रमांद्वारे, आयुका, ग्रामीण आणि आदिवासी पार्श्वभूमीतील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. तसेच त्यांना संशोधन आणि विज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी मौल्यवान अनुभव आणि प्रोत्साहन देते. अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे ग्रामीण भागामध्ये लपलेल्या प्रतिभेला उलगडण्यात आणि वैज्ञानिकांच्या पुढील पिढीला प्रेरणा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात त्याचसोबत विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासात आणि राष्ट्रीय विकासात योगदान देण्याची देखील भूमीका ठेवण्याचा प्रयत्न करतात..विजेचे स्पर्धकांची नावे व शाळेचे नाव पुढीलप्रमाणे.प्रश्नमंजुषा स्पर्धाप्रथम क्रमांककृतिका बनसोड, वेदांत दाभाडे, सार्थक पिंगळे,( न्यू इंग्लिश स्कूल लांडेवाडी)द्वितीय क्रमांक,ओजस जाधव ,धीरज कोल्हे, तनिष कसबे,( रा प सबनीस विद्यालय नारायणगाव)तृतीय क्रमांकस्नेहल डुकरे ,स्वरनिमा डोंगरे, अनुष्का लांघी,(न्यू इंग्लिश स्कूल घोडेगाव)निबंध स्पर्धाप्रथम क्रमांक _ ऐश्वर्य आवटी द्वितीय क्रमांक _अनुष्का बाधेकरतृतीय क्रमांक_ रिद्धी निघोटउत्तेजनार्थ बक्षीसकार्तिक कानसकर,माही ढोबळेचित्रकला स्पर्धाप्रथम क्रमांक _आर्शीन शेखद्वितीय क्रमांक_ अफिया सुतारतृतीय क्रमांक _अंतरा शिंदे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.