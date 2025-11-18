Navale Bridge Accident: अपघातातील कंटेनर तपासणीत अडचणी; ब्रेक फेल की चालकाचे नियंत्रण सुटले? अहवालानंतरच स्पष्ट होणार

नवले पूल अपघातातील कंटेनरची पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) तपासणी केली. अपघातग्रस्त वाहनात कोणता दोष होता, हे तपासण्यासाठी ‘आरटीओ’च्या भरारी पथकाने संपूर्ण यांत्रिक तपासणी केली, मात्र वाहनाचा पुढचा भाग जळाल्यामुळे तपासणी करताना अडचणी आल्या..वाहनाचा ‘ब्रेक फेल’ झाला होता की चालकाचे नियंत्रण सुटले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या कारणास्तव अंतिम निष्कर्ष ‘फॉरेंसिन्क’ अहवाल आल्यानंतरच मिळणार आहे. अहवालासाठी आणखी एक ते दोन दिवस लागू शकतात, असे सांगण्यात आले. .कात्रज नवा बोगदा ते नवले पूलदरम्यान नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघातातील संबंधित वाहनाची यांत्रिक तपासणी सुरू आहे. ‘आरटीओ’कडे यांत्रिक तपासणी करण्याची जबाबदारी आहे..या बाबींचा विचार केला जातोब्रेकिंग प्रणाली : ब्रेक व्यवस्थित काम करत होते की नाही, ब्रेकमध्ये काही यांत्रिक बिघाड झाला होता का, किंवा ब्रेक फेल झाले होते का?स्टिअरिंग : स्टिअरिंगमध्ये काही बिघाड होता का, ज्यामुळे चालकाला वाहनावरील नियंत्रण गमवावे लागलेटायरची स्थिती : टायरची झीज प्रमाणापेक्षा जास्त होती का, टायरची पकड सुरक्षिततेच्या मानकांनुसार होती की नाही?वेग नियंत्रक : व्यावसायिक वाहनांमध्ये वेग नियंत्रक बसवले होते का, ते कार्यक्षम होते की नाही?.Pune Weather Update: "पुणेकर थंडीने थरथरले! पाषाणमध्ये फक्त 9.8°C; पुढील दोन दिवस तापमानात आणखी घट".वाहनाच्या यांत्रिक तपासणीचा अहवाल अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेला नाही. अहवालानंतरच वाहनाचे ‘ब्रेक फेल’ झाले होते की नाही, हे समजणार आहे.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.