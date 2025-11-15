Pune Navale Bridge Accident : महापालिका 'ॲक्शन मोड'मध्ये; नवले पुलावरील अपघातानंतर रम्बलर्स स्ट्रीपचे काम स्वतः करणार

पुणे : नवले पुलावरील भीषण अपघातानंतर आज पुणे महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), पोलिस, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) यासह अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांची समन्वय बैठक झाली. यात पुन्हा एकदा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आणि अल्पकालीन उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गावर रम्बलर्स स्ट्रीप, कॅटआय लावण्यास उशीर होऊ नये, यासाठी हे काम स्वतः महापालिकेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! एम्समधील डॉक्टर तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी धक्कादायक घटना.महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आज सकाळी नवले पूल परिसरात पाहणी केली. त्यानंतर विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, ‘‘नवले पुलाच्या ठिकाणची स्थिती भयानक आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका घेऊन येथील कामे सहा महिन्यांत पूर्ण करू.’’.अशा आहेत उपाययोजनामहामार्गावर रम्बलर्स स्ट्रीप लावणेएलइडी बोर्ड लावणेअवजड वाहनांनी सक्तीने रस्त्याची एक बाजू वापरावीनो पार्किंगच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणेकात्रज ते नवले पूल या दरम्यान वाहनांचा वेग ४० किलोमीटर प्रतितास ठेवणेभरधाव जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करणेपरिसरातील अवैध वाहतुकीवर निर्बंध आणणेमहामार्गावर थांबणाऱ्या प्रवासी गाड्यांवर कारवाई करणे.सहा महिन्यांत होणार हे सेवा रस्तेसूसखिंड ते राधा हॉटेलडुक्करखिंड ते मुठा नदीवडगाव पूल ते नवले पूलनवले पूल ते भूमकर पूल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.