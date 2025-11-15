पुणे

Pune Navale Bridge Accident : महापालिका 'ॲक्शन मोड'मध्ये; नवले पुलावरील अपघातानंतर रम्बलर्स स्ट्रीपचे काम स्वतः करणार

Coordination Meet After Navale Crash : नवले पूल अपघातानंतर महापालिका, एनएचएआय, पोलीस व पीएमआरडीएची समन्वय बैठक; रम्बलर्स स्ट्रीप, कॅटआयचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेने घेतली.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पुलावरील भीषण अपघातानंतर आज पुणे महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), पोलिस, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) यासह अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्‍यांची समन्वय बैठक झाली. यात पुन्हा एकदा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आणि अल्पकालीन उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गावर रम्बलर्स स्ट्रीप, कॅटआय लावण्यास उशीर होऊ नये, यासाठी हे काम स्वतः महापालिकेने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

