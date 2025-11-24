Navale Bridge: अपघातमुक्त नवले पुलासाठी त्रिसूत्री; चालकांचे समुपदेशन, वाहतूक नियमांचे पालन गरजेचे

पुणे : नवले पूल अपघातमुक्त होण्यासाठी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्रिसूत्री मांडली. तात्पुरत्या उपाययोजनांसह दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्याच लागणार आहेत. याशिवाय, वाहनचालकांचे समुपदेशन, वाहतुकीचे व्यवस्थापन व नियमांचे पालन होणेदेखील तितकेच गरजेचे असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले..द इंजिनिअरिंग ऑफ इंजिनिअर्स विकासकर्मी अभियंता मित्र’ आणि ‘फेरोसिमेंट सोसायटी’ यांच्या वतीने ‘चला आपण नवले पूल अपघात संपवूया’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. या वेळी ‘रस्ते अभियांत्रिकी’ या विषयीचे तज्ज्ञांनी अपघात कमी करण्यासाठी आपापले मत नोंदविले. व्यासपीठावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे माजी सदस्य धनराज तावडे, नितीन मावळे, डॉ. कमलकांत वाडेलकर, डॉ. दत्तात्रय बोरमाने, वसंत पदरकर, हर्षवर्धन देवकाते आदी उपस्थित होते..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे माजी सदस्य तावडे म्हणाले की, ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नवले पूल येथील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना आखल्या आहेत. यात वाहनांचे वेग कमी करण्यापासून ते रम्बल स्ट्रिप्सच्या जागी रेझ्ड बार मार्किंग केले जाणार आहे. हे रस्त्याच्या पृष्ठभागावर सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केले जाते..दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये अवजड वाहनांची ‘रिंग रोड’मधून वाहतूक करणे, जांभूळवाडी ते रावेतदरम्यान सुमारे ३२.४ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग होणार आहे. यासाठी आणखी किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.’.Navale Bridge Accident : प्रकल्प कागदावर अन जीव कवडीमोल.डॉ. बोरमाने म्हणाले, ‘नवले पूल परिसरातील अपघात कमी करण्यासाठी केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे नाहीत. वाहतुकीचे व्यवस्थापनदेखील होणे गरजेचे आहे. याशिवाय, वाहनचालकांची जनजागृती होणे गरजेचे आहे. भविष्यात वाहतूक सुरक्षा, रस्ते शिस्त व जनजागृती यासंदर्भात काम होणे गरजेचे आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.