Navale Bridge Accident: पुण्यातल्या नवले पुलाजवळील अपघात रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची बैठक; घेतला 'हा' निर्णय

CM Fadnavis directs immediate commencement of service roads near Navale Bridge to reduce accidents: पुण्यातल्या नवले ब्रिजवर सातत्याने अपघात होतात. येथे काहीतरी ठोस उपाय करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
नागपूरः पुणे शहराजवळील नवले पुलावरील अपघात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ या महामार्गाच्या सेवा रस्त्याचे काम सुरू करावे, तसेच अपघात रोखण्यासाठी अन्य पर्यायांचाही उपयोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.

