Navale Bridge Accident: पुण्यातल्या नवले पुलाजवळील अपघात रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची बैठक; घेतला 'हा' निर्णय

नागपूरः पुणे शहराजवळील नवले पुलावरील अपघात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ या महामार्गाच्या सेवा रस्त्याचे काम सुरू करावे, तसेच अपघात रोखण्यासाठी अन्य पर्यायांचाही उपयोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले..पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते..नवले पुलाजवळील अपघात रोखण्यासाठी अन्य पर्यायांचाही उपयोग करावा. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील २७ गावांमधील मलनिसा:रणाच्या विविध कामना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली..जवळपास १२०९ कोटी ८० लाख रुपयांच्या खर्चाची ही कामे असून या कामांमुळे संबंधित गावातील ३९ लाख ४२ हजार लोकसंख्येला याचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर प्राधिकरणाने अग्निशमन सेवा शुल्कापोटी जमा झालेल्या निधीच्या विनियोगासाठी पुणे शहराचा 'अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना आराखडा' तयार करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.