Pune Road Development : छोटा पूल दुर्लक्षित, ६ हजार कोटींचा उन्नत महामार्ग 'कागदावरच'; मंजुरी मिळेपर्यंत जीव धोक्यात!

पुणे : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) या अपघातप्रवण भागाला प्राधान्य देऊन नवले पूल ते वडगाव पुलादरम्यान नियोजित असलेला नवीन छोटा पूल बांधणे शक्य होते. मात्र ते न करता त्याऐवजी थेट ६ हजार कोटी रुपयांच्या ३२ किलोमीटरच्या उन्नत महामार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला गेल्या दोन वर्षांपासून मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत नवले पूल व परिसरात नागरिकांना जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागणार आहे. .कात्रज नवीन बोगदा ते नऱ्ह्यापर्यंतचा महामार्ग तीव्र उताराचा आहे. अवजड वाहनांवरचे नियंत्रण सुटत असल्याने अनेक अपघात होत आहेत. २०२१ मध्ये नवले पूल ते वडगाव पुलाला जोडणारा छोटा पूल बांधण्याचे नियोजन झाले होते. या प्रकल्पाचे सादरीकरण महापालिकेत करण्यात आले. पण गेल्या तीन वर्षांत हा पूल झालाच नाही. त्याच वेळी 'एनएचएआय'कडून कात्रज बोगद्यापासून ते रावेतपर्यंतच्या कात्रज बाह्यवळण मार्गावर ३२ किलोमीटरचा उन्नत कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला. पण त्यालाही मान्यता मिळालेली नाही..Crime: आधी जाळ्यात ओढलं, बळजबरीनं लिंग बदल शस्त्रक्रिया, नंतर ब्लॅकमेल अन्...; ट्रान्सजेंडर टोळीचं तरुणासोबत नको ते कृत्य.हा महामार्ग दाट लोकवस्तीच्या भागातून जातो. त्यामुळे छोटे वाहनचालक, स्थानिक नागरिक यांच्या सुरक्षेचा विचार करून नवले पुलाच्या परिसरात उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये नवले पूल ते वडगाव पूल या दरम्यान नियोजित असलेल्या पुलाचे काम केले असते, तर मोठ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन नागरिकांचे जीव वाचले असते..पहिला टप्पासुतारवाडी ते रावेत - १५.८७ किलोमीटरअसा आहे उन्नत कॉरिडॉर ३२.२७ किलोमीटर जांभूळवाडी ते रावेत ६ हजार ५३ कोटी रुपये एकूण खर्चदुसरा टप्पा१८.४ किलोमीटर सुतारवाडी ते जांभूळवाडी सुतारवाडी ते रावेत नवीन बोगद्याजवळचा उतार हा 'आयआरसी'ने ठरवून दिलेल्या मानांकानुसारच केलेला आहे. ब्रेक निकामी झाल्याने हा अपघात झाला आहे. प्राधिकरणाने अपघात टाळण्यासाठीच्या आवश्यक बाबी पूर्ण केल्या आहेत.- संजय कदम, प्रकल्प व्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.