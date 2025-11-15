पुणे

Pune Road Development : छोटा पूल दुर्लक्षित, ६ हजार कोटींचा उन्नत महामार्ग 'कागदावरच'; मंजुरी मिळेपर्यंत जीव धोक्यात!

Prioritizing the Mega-Project : अपघात टाळण्यासाठी लहान पूल बांधणे शक्य असतानाही एनएचएआयने त्याऐवजी ६ हजार कोटी रुपयांच्या ३२ किमी उन्नत महामार्गाचा आराखडा तयार केला, पण दोन वर्षांपासून त्याला मंजुरी मिळाली नाही आणि हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) या अपघातप्रवण भागाला प्राधान्य देऊन नवले पूल ते वडगाव पुलादरम्यान नियोजित असलेला नवीन छोटा पूल बांधणे शक्य होते. मात्र ते न करता त्याऐवजी थेट ६ हजार कोटी रुपयांच्या ३२ किलोमीटरच्या उन्नत महामार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला गेल्या दोन वर्षांपासून मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत नवले पूल व परिसरात नागरिकांना जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागणार आहे.

