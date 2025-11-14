Navale Bridge Accident : मृत्यूचा सापळा बनलाय नवले पूल, ८ वर्षांत २१० मोठे अपघात; मृत्युचे हादरवणारे आकडे समोर

पुणे-बंगळुरु महामार्गावर नवले पूल ब्लॅक स्पॉट म्हणून ओळखला जातो. याच पुलावर गुरुवारी सायंकाळी भीषण अपघात झाला. यात ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. मागील ११ वर्षांत या पुलावर अनेक लहान-मोठे अपघात घडले आहेत. या भागात घडणारे वारंवारचे अपघात, मृतांची वाढती संख्या आणि अयशस्वी ठरलेल्या उपाययोजनांमुळे नागरिक आणि वाहनचालंकामध्ये तीव्र नाराजी आहे. .मागील ८ वर्षात नवले पुलावर २१० अपघात घडले ज्यात ८२ जणांचा मृत्यू झाला आहे.२२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एका ब्रेक फेल ट्रकने ट्रकने ४० पेक्षा अधिक वाहनांना धडक दिली. त्यात अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले. कात्रज बोगद्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाताना दरी पुलाकडे तीव्र उतार आहे. वाहनचालक इंधन वाचविण्यासाठी या ठिकाणी इंजिन बंद करतात त्यामुळे येथे ब्रेक फेल होतात..नव्या कात्रज बोगद्यापासून पुलाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर असलेला तीव्र उतार (स्लोप) हे बहुतांश अपघातांचे मूळ कारण आहे. सध्या या रस्त्याचा उतार सुमारे ४.३ टक्के आहे.तज्ज्ञांच्या मते तो ३ टक्के किंवा त्याहून कमी असायला हवा. वाहतूक तज्ज्ञ, वारंवार प्रवास करणारे लोक आणि परिसरातील नागरिकांनी यांनी वारंवार होणाऱ्या अपघातांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि या भागात जीवितहानी टाळण्यासाठी रस्ताबांधणीमध्ये मोठा बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात आहे..Katraj News : नवले पूल रस्त्यावरुन प्रवास करताना सावधान! तीन महिन्यात सुमारे अडीच कोटींचा दंड आकारणी.नवले पुलावरील आतापर्यंतचे मोठे अपघात२१ ऑक्टोबर २०२१ : कंटेनरने पीएमपीएमएल बसला धडक दिल्याने दोन महिलांचा मृत्यू, चार गंभीर जखमी.२१ नोव्हेंबर २०२२ : सुसाट ट्रेलरने ४७ वाहनांचे नुकसान; अनेक जखमी.२०२३ मध्ये एकूण ८ अपघात झाले यात ९ जणांचा मृ्त्यू झाला.१० फेब्रुवारी २०२४ : भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक; अनेक गंभीर जखमी.२३ फेब्रुवारी २०२४ : ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने सात ते आठ वाहनांना धडक.२०२५ मध्ये एकूण १४ अपघात झाले असून यात ७ जणांचा मृत्यू तर ११ जखमी .FAQs 1) नवले पूल का ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून ओळखला जातो? या ठिकाणी सतत मोठ्या प्रमाणात अपघात, मृत्यू आणि वाहनांचे नुकसान होत असल्यामुळे तो धोकादायक ठिकाण म्हणून ओळखला जातो.2) नवले पुलावर अपघातांचे प्रमुख कारण काय आहे? कात्रज बोगद्यापासून येणारा तीव्र उतार (४.३%) आणि त्यामुळे होणारे ब्रेक फेल / वाहनांवरील नियंत्रण सुटणे हे प्रमुख कारण आहे.3) मागील काही वर्षांत किती अपघात झाले आहेत? मागील ८ वर्षांत एकूण २१० अपघात झाले असून ८२ मृत्यू झाले आहेत.4) नागरिकांची नाराजी का वाढली आहे? अपघात थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या तरी त्या प्रभावी ठरत नसल्याने आणि जीवितहानी वाढत असल्याने नागरिक नाराज आहेत.5) सर्वाधिक भीषण अपघात कोणते होते? २०२१ मधील कंटेनर-व बस अपघात, २०२२ मधील ४७ वाहनांना धडक, तसेच २०२४-२५ मधील ट्रक-धडक घटनांमध्ये मोठे नुकसान झाले.6) अपघात टाळण्यासाठी काय बदल आवश्यक आहेत? तज्ज्ञांच्या मते रस्त्याचा उतार ३% किंवा कमी करणे, वाहन नियंत्रण प्रणाली सुधारणे आणि वाहतूक व्यवस्था बदलणे अत्यावश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.