पुणे

Navale Bridge Accident : मृत्यूचा सापळा बनलाय नवले पूल, ८ वर्षांत २१० मोठे अपघात; मृत्युचे हादरवणारे आकडे समोर

Pune Accident News : कात्रज बोगद्यापासून नवले पुलाकडे येणाऱ्या ४.३% उतारामुळे वाहनांचे नियंत्रण सुटणे व ब्रेक फेल होणे हे प्रमुख कारण ठरते. वारंवार उपाययोजना करूनही परिणाम न दिसल्याने नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
A crowded scene at Pune’s Navale Bridge after another major accident, highlighting the recurring danger on this blackspot stretch of the Pune–Bengaluru Highway.

A crowded scene at Pune’s Navale Bridge after another major accident, highlighting the recurring danger on this blackspot stretch of the Pune–Bengaluru Highway.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुणे-बंगळुरु महामार्गावर नवले पूल ब्लॅक स्पॉट म्हणून ओळखला जातो. याच पुलावर गुरुवारी सायंकाळी भीषण अपघात झाला. यात ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. मागील ११ वर्षांत या पुलावर अनेक लहान-मोठे अपघात घडले आहेत. या भागात घडणारे वारंवारचे अपघात, मृतांची वाढती संख्या आणि अयशस्वी ठरलेल्या उपाययोजनांमुळे नागरिक आणि वाहनचालंकामध्ये तीव्र नाराजी आहे.

Loading content, please wait...
accident
Pune Accident
NHAI
Dangerous road conditions near Navale Bridge

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com