Navale Bridge Accident : बदली ड्रायव्हर म्हणून गेला अन्... नवले पुलावरील भीषण अपघातात एकुलत्या एक रोहितचा दुर्दैवी मृत्यू, गावावर शोककळा

Summaryपुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी सायंकाळी भीषण अपघात होऊन 8 जणांचा मृत्यू व 20 पेक्षा अधिक जखमी झाले.मृतांत सातारा जिल्ह्यातील लोणी गावचा 26 वर्षीय रोहित ज्ञानेश्वर कदम याचाही समावेश आहे.रोहित त्या दिवशी गाडीवर जाणार नव्हता; बदली चालक म्हणून गेल्याने तो अपघातात सापडला..पुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी सायंकाळी भीषण अपघात झाला. यात आठ जणांचा मृत्यू झाला तर २० हून अधिक लोक जखमी झाले. मृतामंमध्ये सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील लोणी गावचा रोहित ज्ञानेश्वर कदम (वय २६ ) या तरुणाचाही समावेश आहे. त्याच्या मृत्यूने गावावर शोककळा पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार रोहित कदम टेम्पोवर चालक म्हणून काम करत होता.या दिवशी हा गाडीवर जाणार नव्हता,मात्र बदली चालक म्हणुन तो गाडीवर गेला आणि पुढे मुंबईकडे जाताना कंटेनरने धडक दिल्याने टेम्पो चालक रोहित कदम हा जागीच ठार झाला.यामुळे गावात शोककळा पसरली..Navale Bridge Accident : मृत्यूचा सापळा बनलाय नवले पूल, ८ वर्षांत २१० मोठे अपघात; मृत्युचे हादरवणारे आकडे समोर.रोहित अतिशय गरीब कुटुंबात राहणारा एकुलता एक मुलगा होता.रोहितचे वडील ज्ञानेश्वर कदम हे छोटे व्यावसायिक असून,त्यांनी कर्ज घेऊन नवीन घराचे बांधकामाचे कामे पूर्ण केले आहे.अशातच कमावता रोहितचा अपघातात मृत्यु झाल्याने या कुटुंबाचा आधारवड हरवला व आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली आहे.या घटनेबाबत लोणी -शिरवळ सह परिसरातील लोकांनी शोक व्यक्त केला. दरम्यान आज (शुक्रवारी ) साश्रुनयनांनी लोणी गावात अंत्यविधी करण्यात आले. .FAQs 1. नवले पुलावरील हा अपघात कसा झाला? कंटेनरने टेम्पोला जोराची धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाला.2. या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? एकूण 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे.3. रोहित कदम कोण होते? तो लोणी गावचा 26 वर्षीय टेम्पो चालक आणि कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता.4. रोहित त्या दिवशी गाडीवर का गेला होता? तो त्या दिवशी ड्युटीवर जाणार नव्हता; बदली चालक म्हणून गेला होता.5. अपघातानंतर गावकऱ्यांची काय प्रतिक्रिया होती? गावात शोककळा पसरली आणि सर्वांनी कुटुंबावर व्यक्त झालेल्या दुःखाबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या.6. रोहितच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती कशी होती? ते अत्यंत गरीब असून कर्ज काढून नवीन घर बांधत होते; रोहितच्या मृत्यूने मोठं आर्थिक संकट निर्माण झाले.