Pune Navale Bridge Accident : चौघांना ससूनमधून डिस्चार्ज; मात्र ९ वर्षांच्या सायमावर पायाच्या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार सुरु

Four Injured Treated at Sassoon : नवले पूल अपघातात जखमी झालेल्या चौघांवर ससून रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, त्यापैकी सायमा सय्यद वगळता अन्य तिघांना प्राथमिक उपचारानंतर व उपचाराअंती घरी सोडण्यात आले असून, सायमावर पायाच्या दुखापतीमुळे शस्त्रक्रिया कक्षात उपचार सुरू आहेत व तिची प्रकृती स्थिर आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पूल परिसरात झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या चौघांना ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यापैकी एकाला गुरुवारी प्राथमिक उपचारानंतर व अन्य तीन जणांनाही भरती करून उपचाराअंती शुक्रवारी घरी सोडण्यात आले. जखमींपैकी सायमा सय्यद (वय ९) हिच्या डाव्या पायाला इजा झाली असून, तिला शस्त्रक्रिया कक्षात डॉ. किरणकुमार जाधव यांच्या देखरेखीखाली वॉर्ड क्रमांक ८ मध्ये भरती करण्यात आले होते.

