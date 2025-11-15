Pune Navale Bridge Accident : 'रोड इंजिनिअरिंग'च्या चुका आणि प्रशासनाचे दुर्लक्षच ठरले 'मृत्यूचा सापळा'

पुणे : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल परिसर मागील पाच वर्षांत शहरातील सर्वांत धोकादायक ठिकाण बनला आहे. सतत घडणाऱ्या अपघातांमुळे हा भाग अक्षरशः मृत्यूचा सापळा बनला आहे. रस्ते अभियांत्रिकीतील चुका, अवजड वाहनांची ढिसाळ तपासणी आणि वेगावरील नियंत्रणाचा अभाव या बाबींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले..पाच वर्षांतील काही भीषण अपघात३० नोव्हेंबर २०२० : ट्रेलरचा ब्रेक निकामीतीव्र उतारावरून वेगाने येणाऱ्या ट्रेलरचा ब्रेक निकामी झाला आणि वाहन अनियंत्रितपणे अनेक वाहनांना धडकले. या अपघाताने नवले पुलावरील अभियांत्रिकी त्रुटी समोर आल्या.२० नोव्हेंबर २०२२ : ४८ वाहनांना धडकनवले पुलाजवळ एका टँकरने अनेक वाहनांना ठोकर दिल्याने किमान ३० जण जखमी झाले होते. या भीषण अपघातात ४८ वाहनांचे नुकसान झाले होते.१७ ऑक्टोबर २०२३ : धावत्या ट्रकला आगतांत्रिक बिघाडामुळे ट्रकला अचानक आग लागली. आगीमुळे वाहतूक काही तास ठप्प राहिली.३ मे २०२५ : ब्रेक निकामी होऊन अपघातजड वाहनाचा ब्रेक निकामी होऊन मोठा अपघात झाला. रस्त्याचा उतार आणि तपासणी यंत्रणेतील त्रुटी येथेही पुन्हा उघड झाल्या.१३ नोव्हेंबर २०२५ : कंटेनर-मोटार अपघातभरधाव कंटेनरने मोटारीला पाठीमागून दिलेल्या धडकेत आठ जणांचा मृत्यू झाला. यामुळे महामार्ग मृत्यूचा सापळा आहे, हे पुन्हा समोर आले..Crime: आरपीएफमध्ये नोकरी लागली म्हणून गावकऱ्यांनी तरुणाचा सत्कार केला, पण सत्य समोर येताच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्मचया अपघातांमध्ये इतकी जीवितहानी झाल्यावरही महामार्ग व्यवस्थापन, महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), वाहतूक पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) यांनी केलेल्या उपाययोजना नावालाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.अपघाताची कारणेअभियांत्रिकीतील घातक त्रुटी, तीव्र उताराचे चुकीचे डिझाइनअवजड वाहने फिटनेसशिवाय रस्त्यावरवारंवार ब्रेक निकामी होऊन अपघातांची पुनरावृत्तीवेगनियंत्रणाचा अभावतीन वर्षांत २७ जणांचा बळीमुंबई-बंगळूर महामार्गावर कात्रज नवीन बोगद्यापासून काही अंतरावरील स्वामी नारायण मंदिर ते नवले पुलादरम्यान मागील तीन वर्षांत गंभीर आणि किरकोळ अशा एकूण २७ अपघाताच्या घटना घडल्या. या अपघातांमध्ये २७ जणांचा बळी गेला आहे. तर ३७ जण जखमी झाले आहेत. ही माहिती शहर वाहतूक शाखेकडून देण्यात आली.(१३ नोव्हेंबरअखेर).स्वामी नारायण मंदिर ते नवले पूलदरम्यान अपघातवर्ष \tप्राणांतिकअपघात मृत्यू गंभीर अपघात \tजखमी २०२३\t ६\t ९\t २\t २ २०२४ \t३\t ३\t १\t ५२०२५(१३ नोव्हेंबरअखेर)६\t १५\t ९\t ३० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.