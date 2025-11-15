पुणे

Pune Navale Bridge Accident : नवले पूल अपघात 'ब्रेक फेल'ने नव्हे, तर 'चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने' झाला! RTO चा प्राथमिक निष्कर्ष

Initial Finding: Loss of Control : कंटेनरच्या पुढील भागाचे आगीत मोठे नुकसान झाल्याने ब्रेक निकामी झाल्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत, त्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) व्यक्त केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अपघातात कंटेनर चालकाचा वाहनावरचा ताबा सुटल्यानेच हा अपघात झाला असल्याचा संशय प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) व्यक्त केला आहे. अपघात घडल्यानंतर गुरुवारी व शुक्रवारी पुणे आरटीओ कार्यालयाच्या भरारी पथकाने अपघातग्रस्त वाहनाची तपासणी केली.

